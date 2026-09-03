Moto Guzzi Edizione 105th Anniversary, quattro modelli per un’unica livrea

In occasione delle Giornate Mondiali Moto Guzzi 2026 (GMG), durante le quali è stata inaugurata anche la nuova fabbrica del marchio, c’è spazio anche per una serie speciale. Anzi quattro. Si tratta dell’edizione 105th Anniversary che prevede quattro modelli della gamma vestiti di una livrea pensata per raccontare quella stessa architettura.

Una livrea che nasce dalla nuova fabbrica

Moto Guzzi V100 Mandello Edizione 105th Anniversary

Il nuovo hub di Mandello del Lario (che porta la firma dell’architetto statunitense Greg Lynn, che ha ridisegnato l'intero perimetro storico dello stabilimento senza stravolgerne l’identità originaria) comprende, oltre alla fabbrica rinnovata, anche il nuovo Museo Moto Guzzi e ampi spazi per eventi e visitatori. Da qui nasce l’ispirazione della livrea, grigia con finitura perlata lucida, pensata per richiamare il linguaggio industriale e metallico della nuova sede.

Moto Guzzi V85 Strada Edizione 105th Anniversary

L’edizione speciale sarà declinata su Stelvio, Stelvio PFF Rider Assistance Solution (la variante dotata del sistema di assistenza alla guida basato su radar 4D, già introdotto sulla gamma Mandello), V100 Mandello, V85 Strada e V7 Stone.

Moto Guzzi V7 Edizione 105th Anniversary

I quattro modelli scelti raccontano le anime diverse della gamma Guzzi. Lo Stelvio è la maxi enduro da turismo, il V100 Mandello la sportiva con aerodinamica adattativa, il V85 Strada lo scrambler più accessibile, mentre il V7 Stone resta il naked più legato all'heritage del marchio.

Moto Guzzi Stelvio Edizione 105th Anniversary

Ogni moto riceve dettagli gialli a contrasto, ispirati alle finiture del nuovo sito: una grafica dedicata al 105° anniversario scorre verticalmente sui due lati del serbatoio, con il numero 105 al posto della consueta aquila, mentre lo stesso motivo compare anche sul canale del cerchio posteriore. Anche la sella è dedicata, con l’aquila stilizzata e cuciture gialle a contrasto.

I modelli 105th Anniversary arriveranno in concessionaria da ottobre e resteranno in vendita fino alla fine del 2027. Un anniversario, quello dei 105 anni di storia, che racconta ancora molto del ruolo di Moto Guzzi nel panorama dei costruttori di moto. Ricordiamo infatti che Moto Guzzi è il più antico costruttore europeo di motociclette ancora in produzione ininterrotta dal 1921, proprio a Mandello del Lario.

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