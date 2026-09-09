Offerte Moto Guzzi, 500 euro extra per chi si è registrato alla GMG 2026

Moto Guzzi anche a settembre continua a proporre una serie di offerte per chi intende acquistare una nuova moto. La prima riguarda da vicino l'evento GMG 2026, la grande festa Moto Guzzi che si è tenuta a Mandello del Lario e che ha richiamato decine di migliaia di appassionati. Che centra con le offerte di settembre? Semplice, tutti coloro che si erano registrati a GMG 2026 possono ottenere 500 euro di vantaggi extra sull’acquisto di una nuova Moto Guzzi presso i concessionari aderenti all’iniziativa, in aggiunta alle promozioni in corso.

Per poter sfruttare questa possibilità, basterà presentare al concessionario, al momento dell’acquisto, l’e-mail di conferma della registrazione all’evento con il proprio QR code nominativo.

Moto Guzzi V7 Edizione 105th Anniversary

In realtà, come evidenzia l'azienda, la promozione prevede 500 euro di vantaggi riconosciuti attraverso varie possibilità, anche combinate tra loro, come ad esempio contributo sul prezzo consigliato della gamma Moto Guzzi Euro5+, sconto sull’acquisto di accessori, abbuono delle spese di immatricolazione e assicurazione compresa nel prezzo consigliato del veicolo. Cumulabile pure con eventuali ulteriori promozioni proposte dal concessionario.

Le altre offerte Moto Guzzi

Tra le altre promozioni in corso, ricordiamo quella sulla Moto Guzzi V7 che si può avere con 750 euro di vantaggi. Per chi preferisce la Moto Guzzi V85, l'azienda offre 1.200 euro di vantaggi. Si sale a 1.500 euro, invece, per la Moto Guzzi V100 Mandello. Infine, sulla Moto Guzzi Stelvio è attiva un'offerta che prevede 1.500 euro di vantaggi. A queste cifre si possono aggiungere i 500 euro extra della promo GMG 2026, ma solamente fino alla fine di settembre. Inoltre, per tutte le moto sono presenti anche formule finanziamento ''DreamRide''. Sul sito Moto Guzzi si possono trovare tutti i dettagli economici delle offerte finanziarie (clicca qui).

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