Non solo fabbrica: tutto quello che puoi fare nella nuova casa di Moto Guzzi

In occasione delle GMG 2026Moto Guzzi ha inaugurato la sua nuova casa. Un rifacimento profondo dello storico polo produttivo lariano che, con il restyling curato dall'architetto Greg Lynn, è diventato ben di più di una semplice - seppur storica - fabbrica.
Moto Guzzi: al Motoplex c'è spazio per lo shopping
Al centro della struttura c'è il nuovo Motoplex Store, affacciato sulla grande piazza interna che conduce anche al Museo Moto Guzzi. Oltre all'intera gamma delle moto di Mandello, sono disponibili accessori originali, abbigliamento tecnico e lifestyle e le collezioni dedicate al marchio, tra cui Canottieri Moto Guzzi e Made in Mandello, quest'ultima acquistabile anche online.
Lo spazio ospita inoltre le gamme degli altri marchi del Gruppo Piaggio, con Aprilia, Vespa e Piaggio, insieme ai relativi accessori e alle collezioni di abbigliamento e caschi. Completano l'hub una caffetteria e gli spazi destinati a workshop ed eventi. Insomma, un vero e proprio centro da vivere a tutto tondo, che non dimentica però la sua storia.
La storia ha ancora un ruolo importantissimo nel rinnovato museo di Moto Guzzi
Il Museo Moto Guzzi, che raccoglie oltre 160 motociclette restaurate e ripercorre l'evoluzione tecnica e stilistica dell'azienda, inserendola nel contesto dei cambiamenti della società e dell'industria è stato aggiornato. La visita comprende anche un percorso attraverso le linee produttive e la storica Galleria del Vento, inaugurata nel 1954 e prima struttura di questo tipo realizzata all'interno di un'azienda motociclistica. L'accesso al nuovo hub Moto Guzzi è gratuito, ma la visita deve essere prenotata attraverso il sito ufficiale del marchio.
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Un talento naturale, nel senso che si è ritrovato a seguire la sezione Moto dopo aver svolto in passato ogni mestiere immaginabile, tranne quello di web editor. Ad aiutarlo, un amore smisurato per tutto ciò che gira attorno alle due ruote, oltre a una contagiosa simpatia e a una professionalità esemplare, che in breve tempo hanno contribuito a fare di Danilo un personaggio amato da colleghi e appassionati. Presto o tardi, il volume della musica che ascolta in cuffia mentre scrive le sue prove ne farà un centauro sordo più di uno scarico privo di Db killer.