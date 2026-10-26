LS2 a EICMA 2026: nuovi caschi, giacche e accessori moto

A EICMA 2026 LS2 presenterà quattro nuovi caschi per la gamma 2027: i modulari Ranger e Valiant Gear e gli adventure Explorer EVO ed Explorer EVO Carbon

LS2 sarà presente a EICMA 2026 dove mostrerà le sue ultime novità per la stagione 2027. Cosa vedremo alla fiera? Quattro nuovi modelli di caschi, otto nuove giacche, tre pantaloni, cinque guanti e tre modelli di stivali e un’offerta accessori ancora più completa, con nuove proposte dedicate a intercom, visiere, occhiali e borse morbide, queste ultime arricchite da otto nuovi modelli. Entriamo più nei dettagli.

LS2: nuovi caschi a EICMA

Partiamo tra i nuovi caschi. Tra i modulari, la grande novità sarà il modello Ranger, accompagnato dal nuovo Valiant Gear, mentre la famiglia adventure si evolve con l’arrivo dell’Explorer EVO e dell’Explorer EVO Carbon.

Ranger è proposta premium di LS2 per chi cerca la massima versatilità nei percorsi touring e adventure. Parliamo di un casco modulare con apertura a 90 gradi e una costruzione in carbonio 9K o Forged Carbon, che si estende anche alla mentoniera e alla visiera superiore. Il suo principale elemento distintivo è la configurazione 3 in 1, concepita per trasformare il casco in funzione del tipo di percorso e delle esigenze del motociclista.

Valiant Gear è un casco modulare capace di adattarsi a diverse situazioni di guida. Realizzato in KPA, integra un nuovo sistema di apertura tramite cricchetto che migliora la distribuzione dei pesi e ottimizza l’aerodinamica. Inoltre, la visiera incorpora un pulsante di chiusura aggiuntivo che migliora la sicurezza.

LS2 Explorer EVO

L’evoluzione dell’Explorer nasce dai feedback dei clienti. Il nuovo Explorer Evo Carbon in carbonio 6K o Forged Carbon offre una maggiore leggerezza senza rinunciare alla sicurezza nei percorsi a lunga distanza e, soprattutto, su ogni tipo di terreno. L’Explorer Evo riprende la stessa filosofia con una proposta realizzata in HPFC, offrendo un eccellente equilibrio tra leggerezza, comfort e sicurezza.

Abbigliamento

Breakout è una giacca adventure impermeabile a tre strati progettata per adattarsi alla guida durante tutto l’anno. Phoenix è una giacca touring impermeabile a due strati, progettata per le stagioni più calde grazie agli ampi pannelli di ventilazione su petto e schiena. Axel è invece una giacca casual impermeabile con un design ispirato all’escursionismo, perfetta per chi si sposta quotidianamente tra città e montagna. Apex Evo Kid è una giacca sportiva leggera a 2 strati per giovani piloti, progettata per offrire comfort in inverno, con membrana impermeabile fissa, imbottitura termica removibile e maniche precurvate.

Le altre novità in tema di abbigliamento comprendono il completo Gravel, composto da maglia e pantaloni MX, che punta su leggerezza, flessibilità e libertà di movimento per la guida off-road. C'è poi Warmride che offre uno strato termico e antivento che può essere utilizzato da solo o sotto un’altra giacca LS2.

LS2 Breackout

Per la pioggia, il completo Aqua combina giacca e pantaloni ultraleggeri, progettati per essere indossati facilmente sopra l’equipaggiamento, mentre la nuova X-Terrain propone una giacca protettiva leggera, resistente e flessibile, utilizzabile da sola o come strato interno, con protezioni removibili su spalle, gomiti, schiena e petto.

La gamma 2027 dei pantaloni si arricchisce del modello Gravel, un pantalone MX ultraleggero. Abbiamo poi Breakout, un pantalone adventure impermeabile a tre strati per tutto l’anno. C'è poi Tailor un pantalone outdoor elasticizzato in poliammide ad alta resistenza con omologazione AA, dal design slim fit e con cintura integrata per combinare comfort e durata.

Altre novità

LS2 offre poi 5 nuovi modelli di guanti per diversi scenari di utilizzo in moto. Novità pure per quanto riguarda l'offerta di stivali. Tra gli accessori, invece, ci sono diverse novità. L’IRID Dynamic Visor presentato in anteprima a EICMA lo scorso anno, arriva ora sul mercato con un sistema capace di passare automaticamente da chiaro a scuro in soli 0,09 secondi, senza batterie.

C'è poi LS2 Spectrum EVO, sviluppato insieme a MIDLAND, che rappresenta invece l’evoluzione dello Spectrum, un prodotto che ha riscosso un grande successo, introducendo nuove funzioni come il controllo vocale e la possibilità di aggiornare e personalizzare il dispositivo tramite l’app, migliorando ulteriormente l’esperienza di comunicazione in moto. Infine, ci sono novità pure per quanto riguarda gli occhiali off-road e le borse morbide.

VEDI ANCHE

Tags