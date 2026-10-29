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EICMA 2026, le novità di Morbidelli con Enrico Gasperini

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35 minuti fa - Morbidelli punta forte sull'adventure con la gamma T802

Ecco la gamma adventure T802, in tre versioni: T802X, per l'asfalto, T802XR, per strada e sterrato, e T802XR Rally, per l'off-road
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Morbidelli presenta a EICMA 2026 la nuova gamma adventure T802 che coniuga design italiano, leggerezza e versatilità, proponendo soluzioni ideali sia per gli spostamenti quotidiani sia per i viaggi, anche in off-road, a lungo raggio.

La gamma è declinata in tre varianti: T802X, orientata alla strada e al turismo a lungo raggio, anche in coppia; T802XR, cioè il modello crossover ideale per alternare asfalto e sterrato; T802XR RALLY, pensata per l'off-road impegnativo, dotata di maggiore escursione delle sospensioni, altezza da terra incrementata ed ergonomia dedicata. Della gamma adventure T802 e di altre novità in arrivo ci parla Enrico Gasperini, Marketing Coordinator Italia.

Intervista a Enrico Gasperini

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Isabella Galli
Isabella Galli
Una storica di arte contemporanea in redazione a MotorBox? Ebbene sì, Isabella è il classico profilo multitasking che se serve sfodera risorse di ogni tipo. Marchigiana di nascita, milanese per amore, faro per i suoi figlioli Ada e Leopoldo. Energia, ironia, fantasia: per il team è responsabile Progetti Speciali, in realtà qualsiasi attività che la coinvolga assume dei contorni straordinari. Questo nonostante ammetta che auto e moto, ai suoi occhi, sono tutte uguali.

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