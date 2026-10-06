Morbidelli Timeless 552, bicilindrico e stile retrò: cosa sappiamo

Sotto la guida Gruppo cinese Keeway, Morbidelli punta a tornare a crescere. In occasione dell'appuntamento di CIMA Motor (China International Motorcycle Trade Exhibition), il più importante salone motociclistico della Cina, che si tiene ogni anno a Chongqing, ha fatto la sua apparizione la nuova Morbidelli Timeless 552, una delle novità più interessanti presenti all'interno dello stand di Keeway. Si tratta di un modello retrò dallo stile decisamente classico, simile alle Bonneville di Triumph.

Motore bicilindrico e stile che guarda al passato

Per quanto riguarda le specifiche tecniche, Morbidelli Timeless 552 adotta un motore bicilindrico parallelo che a quanto pare è da 501 cc. Tale unità è in grado di erogare una potenza di 52 CV (38 kW) a 8.500 giri/min. Tuttavia, una volta che arriverà sul mercato europeo è probabile che il motore andrà a erogare 48 CV, per consentire così di poter guidare la moto con la patente A2. Ci sono poi un cambio a 6 marce e il controllo di trazione. In un secondo momento, pare che dovrebbe essere reso disponibile come optional anche un cambio automatico (AMT).

Morbidelli Timeless 552

Morbidelli Timeless 552 adotta una forcella telescopica, doppi ammortizzatori posteriori e cerchi a raggi. Tra le dotazioni spiccano i freni a disco, uno per ruota, con ABS, e i fari a LED. Pure il tachimetro e il contagiri sono in stile retrò. Il peso della moto dovrebbe aggirasi attorno ai 200 kg.

In Europa nel 2027?

Morbidelli Timeless 552 arriverà nel 2027, probabilmente anche in Europa. Il nuovo modello va quindi ad ampliare la gamma retrò di Morbidelli. La data precisa di lancio sul mercato e il prezzo non sono ancora stati resi noti.

Fonte: Motorrad

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