Morbidelli, nuove offerte su moto e scooter: prezzi e vantaggi

Morbidelli ha annunciato di aver rinnovato le sue promozioni fino alla fine del mese di settembre o fino a esaurimento scorte. Inoltre, accanto alla proroga di alcune promozioni, l'azienda ha annunciato nuove configurazioni e vantaggi inediti che arricchiscono l'offerta di scooter e moto della gamma, tra cui la maxi adventure T1002VX e lo scooter a ruota alta SC125LX. Entriamo più nei dettagli e scopriamo le promozioni valide fino al 30 settembre 2026.

T1002VX, l'offerta

La maxi adventure Morbidelli T1002VX viene proposta con tris di valigie originali in alluminio (bauletto da 45 litri e valigie laterali da 45 e 40 litri, per 130 litri complessivi) e un treno aggiuntivo di pneumatici Metzeler KAROO 4 Street, consegnato insieme alla moto, già equipaggiata di serie con pneumatici Pirelli SCORPION Rally STR, per scegliere il battistrada più adatto al proprio stile di guida. Prezzo di 8.990 euro.

morbidelli t1002vx

SC125LX, l'offerta

Morbidelli SC125LX nella colorazione Grigio è disponibile a 2.590 euro, con 200 euro di vantaggio sul prezzo di listino, con parabrezza e bauletto inclusi.

N125V, l'offerta

Prorogata di due mesi la promozione dedicata a Morbidelli N125V, la naked 125 cc equipaggiata con un motore bicilindrico a V raffreddato a liquido e forcellone monobraccio in alluminio, disponibile al prezzo di 3.990 euro.

Morbidelli sc125re

F125 grafiche ''URBAN'', l'offerta

Morbidelli F125 in livrea ''URBAN'' è disponibile al prezzo promozionale di 2.590 euro, con un vantaggio cliente di 200 euro rispetto al listino. La promozione coinvolge le colorazioni Bianco Lucido ''URBAN'', Nero Antracite ''URBAN'' e Azzurro ''URBAN''.

SC125RE, l'offerta

Prosegue la promozione dedicata a Morbidelli SC125RE: proposto a 2.890 euro con parabrezza incluso.

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