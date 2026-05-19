Morbidelli T125WR, ecco le immagini dei brevetti della piccola enduro

Il segmento delle piccole moto Adventure Dual Sport sembra destinato a diventare sempre più interessante. Yamaha di recente ha presentato la nuova WR125R, e ora sembra che anche Morbidelli voglia lanciare una sua proposta per ritagliarsi uno spazio in questo mercato. Cycle World ha infatti pubblicato diverse immagini di brevetti registrati da Morbidelli che mostrano la nuova T125WR. Va detto, T125WR, nome assegnato a questa moto nei documenti di registrazione del progetto, non è comunque necessariamente quello definitivo.

Morbidelli T125WR

Cosa sappiamo di questa moto?

Da quanto si può vedere dalle immagini, la nuova Morbidelli T125WR è costruita attorno a un telaio perimetrale con un motore da 125 cc al suo interno. Lo stile è inequivocabilmente quello di una moto enduro, con parafanghi anteriori e posteriori alti, sospensioni a lunga escursione e una sella lunga, piatta e stretta. Non sembrerebbe essere una versione più estrema dell'attuale Morbidelli T125. La nuova T125WR presenta linee più aggressive e adotta pneumatici specifici per il fuoristrada. A giudicare dalle immagini, il motore sembra essere un'unità nuova e non già utilizzata in altri modelli della gamma Morbidelli.

Non è chiaro di che unità si tratti esattamente, cioè la sua origine ma trattandosi di un motore da 125 cc possiamo attenderci una potenza massima di circa 15 CV per essere in linea con le normative europee. Un aspetto in cui questa moto potrebbe distinguersi nettamente dalle altre proposte simili presenti sul mercato è chiaramente il prezzo. Morbidelli, infatti, ha guadagnato progressivamente spazio sul mercato europeo proprio grazie a una gamma di moto più accessibili dal punto di vista economico.

Morbidelli T125WR

Insomma, pare che stia arrivando un nuovo modello sulla carta interessante. Non rimane che attendere novità per saperne di più sui piani di Morbidelli sulla T125WR.

Fonte: Cicle World

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 19/05/2026