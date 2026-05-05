Morbidelli N125V, una piccola fuori dagli schemi con motore V-Twin: prezzo

Dopo averla vista a EICMA, la nuova Morbidelli N125V è stata tra le protagoniste dell'EICMA Riding Fest che si è tenuto lo scorso weekend a Misano. Un modello molto interessante dal punto di vista tecnico che adesso è già disponibile presso le concessionarie.

Morbidelli N125V: vista di 3/4 anteriore grigia

Una piattaforma che rompe con gli schemi classici delle 125 cc

Non si tratta di una semplice naked dedicata ai giovanissimi. Infatti, la nuova piattaforma Morbidelli “N-V” offre contenuti tecnici che solitamente troviamo su moto di categoria superiore per accontentare chi cerca il meglio. Un esempio? Il motore, un bicilindrico a V da 124.9 cc, con distribuzione a 6 valvole (3 valvole per cilindro) e raffreddamento a liquido. Questa unità è in grado di garantire 14 CV (10.3 kW) a 9.500 giri/min e una coppia di 10,9 N·m a 6.500 giri/min. Il tutto è poi abbinato a un cambio a 6 velocità e una trasmissione a catena.

Anche la ciclistica della nuova Morbidelli N125V è particolarmente raffinata e davanti troviamo una forcella rovesciata con steli da 37 mm, mentre dietro c'è una soluzione davvero unica per le moto di questo segmento. Infatti, la naked può contare su di un forcellone monobraccio in alluminio che lascia completamente a vista il cerchio posteriore, abbinato a un monoammortizzatore con regolazione del precarico molla. Insomma, soluzione da moto di ben altra cilindrata e potenza.

Morbidelli N125V: vista di 3/4 posteriore blu

La dotazione tecnica prevede poi cerchi in lega da 17 pollici, pneumatici da 110/70 all'anteriore e 150/60 al posteriore, e un impianto frenante caratterizzato da un disco anteriore da 300 mm con pinza a 4 pistoncini e un disco posteriore da 240 mm con pinza a 2 pistoncini. Ovviamente, c'è l'ABS. Il sistema d'illuminazione è a LED, mentre l’altezza della sella dal suolo è pari a 795 mm. Peso in ordine di marcia: 185 kg.

Prezzo

La nuova Morbidelli N125V è disponibile nelle colorazioni Track Blue e Storm Grey con cerchi color rosso acceso. Il prezzo? 4.290 euro.

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