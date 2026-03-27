Morbidelli starebbe lavorando su due modelli rétro, NR 502 X (per patente A2) e NR 1202 X Timeless

Morbidelli NR 502 X e NR 1202 X Timeless - Morbidelli non si ferma e, anzi, spinge sull'acceleratore: da quanto emerge da bozzetti circolati sul web, pare proprio stia lavorando su due nuovi modelli con design classico, NR 502 X e NR 1202 X Timeless.

Da quello che trapela, i motori saranno forniti da GK Gaokin, costruttore già noto per collaborazioni con il marchio Brixton. Mentre il design sembra ispirato alla famiglia Modern Classic di Triumph.

Morbidelli starebbe lavorando su due modelli rétro. Nell'immagine, le due NR 502 X a confronto

Morbidelli NR 502 X

La NR 502 X sarà conforme alla guida con patente A2. Sarà spinta da un motore bicilindrico parallelo raffreddato a liquido di 486 cc, capace di 48 CV a 8.500 giri/min. Dovrebbe arrivare anche in variante in stile scrambler, con pneumatici tassellati, parafango anteriore rialzato, protezioni al manubrio e griglia di protezione per il faro.

Morbidelli starebbe lavorando su due modelli rétro. Nell'immagine, la NR 502 X in versione classica

Morbidelli NR 1202 X Timeless

La NR 1202 X Timeless punta su serbatoio toneggiante, forcella con soffietti e ruote a raggi. Anche lei potrebbe avere una variante Scrambler. Il motore è un bicilindrico parallelo raffreddato a liquido di 1.222 cc, che eroga oltre 80 CV.

Disponibilità e prezzi

I modelli potrebbero essere commercializzati anche in Europa.

I prezzi e le date di arrivo, ovviamente, non sono ancora noti.

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Pubblicato da Fabio Meloni, 27/03/2026