Novità

Morbidelli starebbe lavorando su due modelli rétro, NR 502 X (per patente A2) e NR 1202 X Timeless

Avatar di Fabio Meloni, il 27/03/26

24 fa - Pare le nuove moto arriveranno anche in versione scrambler

È ciò che emerge da bozzetti circolati in rete. Pare le nuove moto arriveranno anche in versione scrambler

Morbidelli NR 502 X e NR 1202 X Timeless - Morbidelli non si ferma e, anzi, spinge sull'acceleratore: da quanto emerge da bozzetti circolati sul web, pare proprio stia lavorando su due nuovi modelli con design classico, NR 502 X e NR 1202 X Timeless.

Da quello che trapela, i motori saranno forniti da GK Gaokin, costruttore già noto per collaborazioni con il marchio Brixton. Mentre il design sembra ispirato alla famiglia Modern Classic di Triumph.

Morbidelli starebbe lavorando su due modelli rétro. Nell'immagine, le due NR 502 X a confronto

Morbidelli NR 502 X

La NR 502 X sarà conforme alla guida con patente A2. Sarà spinta da un motore bicilindrico parallelo raffreddato a liquido di 486 cc, capace di 48 CV a 8.500 giri/min. Dovrebbe arrivare anche in variante in stile scrambler, con pneumatici tassellati, parafango anteriore rialzato, protezioni al manubrio e griglia di protezione per il faro.

Morbidelli starebbe lavorando su due modelli rétro. Nell'immagine, la NR 502 X in versione classica

Morbidelli NR 1202 X Timeless

La NR 1202 X Timeless punta su serbatoio toneggiante, forcella con soffietti e ruote a raggi. Anche lei potrebbe avere una variante Scrambler. Il motore è un bicilindrico parallelo raffreddato a liquido di 1.222 cc, che eroga oltre 80 CV.

Disponibilità e prezzi

  • I modelli potrebbero essere commercializzati anche in Europa.
  • I prezzi e le date di arrivo, ovviamente, non sono ancora noti.
VEDI ANCHE
Morbidelli NR125X 2026: com'è fatta, quando arriva, quanto costa
Morbidelli presenta la nuova NR125X 2026, piccola scrambler davvero interessante
Morbidelli: nuovi modelli in arrivo e la crescita della fabbrica cinese
Morbidelli Days 2025: rinascita del marchio tra produzione cinese, design italiano e novità EICMA
Video: Morbidelli a EICMA 2025 con T502XR, C652V e altre novità
EICMA 2025: le novità allo stand Morbidelli raccontate da Enrico Bessolo
Pubblicato da Fabio Meloni, 27/03/2026
Tags
scramblercruiserMorbidelli
Gallery
Logo Morbidelli
Morbidelli
Vedi anche