Morbidelli C125V: la custom ottavo di litro svelata a EICMA 2025

Il brand italiano mostra questa bella V-Twin 125 cc con trasmissione finale a cinghia. Scopriamo insieme le caratteristiche e come è fatta

Tra le novità presentate da Morbidelli a EICMA 2025 compare anche questo modello in perfetto stile custom, la C125V, versione più piccola della C252V attualmente in vendita in alcuni mercati. La C125V promette di offrire una combinazione bilanciata fra stile, tecnologia, prestazioni e rapporto qualità-prezzo favorevole.

Morbidelli C125V: la custom con motore V-Twin da 14 CV presentata a EICMA 2025

Morbidelli C125V: le caratteristiche

La custom dello storico brand italiano monta un motore bicilindrico a V da 124,9 cc, raffreddato a liquido, che eroga una potenza di 14 CV/9.500 giri e una coppia di 10,9 Nm/6.500 giri ed è abbinato a un cambio a sei marce con trasmissione finale a cinghia dentata. Questa scelta, tipica delle moto ''custom'', garantisce un'erogazione di potenza fluida e una manutenzione ridotta.

La sospensione anteriore è una forcella a steli rovesciati da 37 mm. Lato freni, abbiamo un disco anteriore da 320 mm con pinza a quattro pistoncini e un disco posteriore da 260 mm con pinza a due pistoncini. ABS a doppio canale e controllo di trazione (TCS) sono di serie.

Morbidelli C125V: il design è il suo forte

La ciclistica è progettata per offrire un'estetica muscolosa in stile ''bobber''. Troviamo un telaio a doppia culla in acciaio con altezza sella a 690 mm dal suolo, peso di 200 kg o.d.m. e pneumatici ''fat'' su cerchi in lega da 16 pollici sia davanti sia dietro (rispettivamente 130/90 e 150/80).

Il design si completa con dettagli premium come gli specchietti ''bar-end'', illuminazione full LED, strumentazione LCD e un serbatoio da 15,5 litri.

La C125V è offerta nei colori SteelBlue, Silver Milano e Shadow Black. Sebbene presentata a EICMA 2025, la data ufficiale di vendita in Italia non è ancora definita.

VEDI ANCHE

Pubblicato da Alessandro Perelli, 04/11/2025