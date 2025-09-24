Morbidelli F352 2026, piccola naked sportiva "A2" con un super rapporto dotazione/prezzo

Già in vendita in tre colori. Ha telaio in alluminio e un brillantissimo motore bicilindrico capace di ben 42 CV

Morbidelli F352 - Subito dopo il lancio delle crossover T352X e T502X, delle quali vi abbiamo raccontato non molto tempo fa, Morbidelli ha svelato un'altra interessantissima novità, la F352. Si tratta di una naked piccola nella cilindrata (350 cc) ma brillante nelle prestazioni (42 CV), dotata di una ciclistica sulla carta promettente (telaio in alluminio) e completa a livello di elettronica (ABS regolabile, controllo di trazione, strumentazione con connettività). Tutto questo, al prezzo super interessante di 5.190 euro f.c. Può essere guidata con patente A2 ed è già in vendita.

Morbidelli F352, la sella è a 790 mm da terra

Morbidelli F352, cuore bicilindrico da ben 42 CV

La Morbidelli F352 è equipaggiata con un bicilindrico in linea fronte marcia di 349,2 cc, con distribuzione DOHC 8 valvole e raffreddamento a liquido. La potenza dichiarata è di 42 CV a 11.000 giri/minuto, con una coppia di 31,5 Nm a 8.500 giri/minuto. Si tratta di valori che la collocano tra le moto piccole sportive più grintose.

Morbidelli F352, il twin eroga ben 42 CV

Morbidelli F352, telaio in alluminio e forcella rovesciata

Il telaio a doppia trave in alluminio è abbinato a una forcella ''upside-down'' con steli di 41 mm e a un monoammortizzatore con leveraggi progressivi.

La moto pesa 175 kg in ordine di marcia e monta gomme Maxxis nelle misure 110/70-17'' (anteriore) e 150/60-17'' (posteriore). La frenata è affidata a un disco anteriore di 300 mm di diametro abbinato a una pinza ''radiale'' a quattro pistoncini. Dietro c'è un disco di 240 mm con pinza a un pistoncino.

Morbidelli F352, impianto frenante anteriore con pinza ad attacco radiale

Morbidelli F352, tecnologia di bordo

La F352 si colloca tra le piccole naked sportive A2 più complete, in termini di dotazione tecnologica. Dispone di ABS Bosch a doppio canale e traction control, con tre modalità di guida selezionabili:

Standard (TC e ABS attivi su entrambe le ruote)

Sport (TC disattivato, ABS attivo su entrambe le ruote)

Expert (TC disattivato e ABS disattivato dalla ruota posteriore)

Il display TFT da 5'' integra il sistema Morbidelli Connect, che offre navigazione cartografica, localizzazione in tempo reale, pulsante SOS, antifurto con spegnimento remoto e connessione con smartphone.

Morbidelli F352, la strumentazione dispone di navigazione cartografica

Morbidelli F352, ergonomia

La sella è a 790 mm da terra, con una triangolazione che Morbidelli dice essere equilibrata tra impostazione sportiva e comfort.

Morbidelli F352, colori

La Morbidelli F352 naked è disponibile in tre varianti cromatiche:

Track Blue

Nero Vulcano

Bianco Heritage

Morbidelli F352, tre i colori disponibili

