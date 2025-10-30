Morbidelli C652V 2026, svelata a EICMA la cruiser V2 che diventa monoposto

Caratterizzata da gomme di sezione generosa, ha sella a 710 mm da terra, 56 CV, controllo di trazione e trasmissione a cinghia

Morbidelli C652V 2026 - La Casa bolognese, parte del gruppo Keeway, allarga la sua offerta di moto del filone custom con un modello meno impegnativo rispetto alla imponente bicilindrica C1002V. Ma non meno interessante.

Morbidelli C652V 2026, gomme posteriore panciuta (200/55) e fanaleria full LED

Morbidelli C652V 2026, frizione antisaltellamento e 62 Nm di coppia

Il cuore della C652V è un bicilindrico a V di 650 cc che ha un peso rilevante a livello di design. È un propulsore con distribuzione a 8 valvole, raffreddato a liquido, dotato di cambio a sei marce e frizione antisaltellamento. Eroga 62 Nm a 6.000 giri/min e 56 CV (41 kW) a 7.500 giri/min. In linea con la tradizione cruiser, ha trasmissione finale a cinghia dentata, a vantaggio di silenziosità e di ridotta manutenzione.

Morbidelli C652V 2026, il twin da 56 CV e 62 Nm

Morbidelli C652V 2026, dove sono le saldature?

Il telaio a doppia culla in acciaio è ottenuto attraverso un avanzato processo produttivo che elimina i punti di saldatura, a vantaggio dell'aspetto. L'interasse è ovviamente generoso, 1.645 mm, con un'altezza della sella di soli 710 mm dal suolo. I cerchi, di 18'' l'anteriore e di 16'' il posteriore, sono abbinati a gomme di sezione assai generosa: 130/70 davanti e 200/55 dietro. La forcella ''rovesciata'' ha steli di 43 mm e garantisce 138 mm di escursione alla ruota, il monoammortizzatore lavora con leveraggi progressivi. L'impianto frenante sfrutta, all'avantreno, dischi di 300 mm con pinze a due pistoncini; al retrotreno c'è un disco di 240 mm con pinza a un pistoncino. Il serbatoio ha 18,5 litri di capacità.

Morbidelli C652V 2026, la sella è a 710 mm da terra

Morbidelli C652V 2026, strumentazione ''composta''

La C652V è equipaggiata con controllo di trazione disattivabile, presa USB, fanaleria full LED. La strumentazione è composta da un display digitale posizionato all'interno di un contagiri analogico. La sella del passeggero, infine, è rimovibile così da permettere una conversione in stile ''bobber''.

Morbidelli C652V 2026, il quadro strumenti analogico con display LCD

Pubblicato da Fabio Meloni, 04/11/2025