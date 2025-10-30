Morbidelli: tra le novità di EICMA anche una retrò per patente A2. Ecco la NR352

Morbidelli arricchisce la propria gamma “Naked Retro” con la presentazione, a EICMA 2025, della nuovissima NR352, una moto “Retro Urban” destinata a debuttare sul mercato nel corso del 2026. Scopriamo insieme le caratteristiche tecniche e la dotazione di questa entry level dallo stile ricercato.

Design e dotazione

Dal punto di vista estetico, la NR352 si distingue per una buona cura dei particolari, nonostante sia solo una moto entry level, di quelle guidabili già con la patente A2. Il serbatoio è caratterizzato dal logo tridimensionale “MBP”, ispirato ai modelli storici del marchio e che ben si sposa con lo stile della moto, che punta a richiamare il passato. Un altro dettaglio che va in questa direzione è la finitura della sella monopezzo, che presenta una superficie scanalata e lati zigrinati, offrendo un tocco retrò e un buon supporto al pilota.

Morbidelli NR352, buona la cura delle finiture

Il manubrio in alluminio a sezione variabile e la strumentazione LCD rotonda - che include connettività Bluetooth, indicatore di marcia e altre funzioni utili -spostata lateralmente contribuiscono a un look essenziale ma elegante. L’impianto di illuminazione è full LED, con luce circolare DRL e indicatori di direzione tondeggianti che completano l’insieme. Seppur meno retrò, sono presenti anche due prese USB (A e C) che aiutano a mantenere sempre pronti all’uso i moderni strumenti come smartphone e simili.

Motore compatto, prestazioni alla portata di tutti

Il cuore della NR352 è un motore bicilindrico parallelo da 336 cc, dotato di distribuzione a singolo albero a camme e distribuzione 4 valvole, con raffreddamento a liquido. Le prestazioni non sono certo quelle di una moto sportiva, infatti con 25,5 Nm di coppia a 6500 giri/min e una potenza massima di 25,2 CV a 8500 giri/min, NR si prospetta più come una compagna di passeggiate che di sgroppata. Nonostante ciò, in Morbidelli hanno deciso comunque di fornirla di controllo di trazione disinseribile.Completano il quadro il cambio a 6 rapporti e la frizione anti-saltellamento.

Ciclistica e dinamica di guida

Morbidelli NR352, le dimensioni compatte la rendono alla portata di tutti

La struttura portante si basa su un telaio a doppia culla in acciaiodal sapore classico, abbinato a un forcellone bibraccio della stessa lega. La moto calza cerchi in lega da 17 pollici su entrambi gli assi, equipaggiati con pneumatici 110/80-17 anteriore e 150/70-17 posteriore, ideali per coniugare comfort e agilità nella guida cittadina. All’anteriore spicca una forcella rovesciata da 41 mm con finitura dorata e 120 mm di escursione, mentre il retrotreno si affida a doppio ammortizzatore regolabile su cinque livelli di precarico, garantendo una risposta adeguata anche se si dovesse utilizzare spesso la moto in coppia.La frenata è affidata a un impiantocomposto dadisco anteriore di300 mm con pinza a 4 pistoncini e disco posteriore da 240 mm con pinza singola, gestiti da un ABS a doppio canale.



Con una sella a 795 mm da terra e un peso in ordine di marcia di 163,5 kg, la NR352 risulta accessibile e maneggevole anche per i neofiti.

Pubblicato da Danilo Chissalè, 04/11/2025