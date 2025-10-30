EICMA 2025: le novità allo stand Morbidelli raccontate da Enrico Bessolo

Benelli al Salone con l'adventure T502XR, la cruiser C652V e altro ancora. Parola al Direttore Commerciale Italia di MBP Moto
A distanza di poco tempo dagli ultimi lanci, Morbidelli presenta a EICMA 2025 numerose novità.
A cominciare da due modelli custom, ovvero C652V 2026 e C125V, con motore bicilindrico a V.
In stand, anche T502 2026 e T502XR, ambedue anche per patente A2, una pensata per viaggiare su asfalto, l'altra per le avventure in off road.
Infine, fari puntati su NR352, una entry level retro urban che si può guidare con la patente A2, e su N125V, nato sulla nuova piattaforma N-V con motore V-Twin.
Ci svela maggiori dettagli Enrico Bessolo, Direttore Commerciale Italia di MBP Moto (Keeway Group). Guarda la video intervista.
Pubblicato da Isabella Galli, 07/11/2025
Morbidelli