Morbidelli presenta la nuova NR125X 2026, piccola scrambler davvero interessante

Morbidelli NR125X 2026 - La Casa fu bolognese, oggi parte della galassia Keeway, continua a presentare modelli molto interessanti. A poco più di due mesi dalla carrellata di belle novità viste a EICMA, ecco un'altra moto che non passa inosservata: bell'aspetto, contenuti notevoli e, immaginiamo, prezzo interessante. Morbidelli non ha ancora svelato quanto costerà la nuova NR125X, attualmente presente solo sul sito internazionale della Casa, ma possiamo immaginare che si tratterà di una cifra non lontana da quella (invitante) della naked F125, 2.790 euro franco concessionario.

Morbidelli NR125X 2026, la sella è a 795 mm da terra per un peso in ordine di marcia di 143 kg

Peraltro, la nuova NR125X è spinta dallo stesso motore della F125, un brillante monocilindrico di 125 cc raffreddato a liquido con distribuzione a doppio albero a camme in testa e 4 valvole, con cambio a sei marce e frizione antisaltellamento. Eroga 15 CV a 9.500 giri/min e 12 Nm a 8.000 giri/min.

Morbidelli NR125X 2026, il motore è moderno e performante

Caratterizzata esteticamente da una lunga sella ''piatta'' in stile offroad e da gomme semitassellate CST in misura 100/80 - 130/70, su cerchi di 17'', la nuova arrivata sfoggia un parafango alto e fanaleria full LED. Il display è LCD e indica, tra le altre cose, velocità, livello carburante e marcia inserita.

Morbidelli NR125X 2026, il display LCD indica, tra le altre cose, marcia inserita e livello benzina

Sospensioni: davanti c'è una forcella ''rovesciata'' con steli di 33 mm con 130 mm di escursione per la ruota, dietro c'è un monoammortizzatore che lavora attivato da leveraggio progressivo. L’impianto frenante sfrutta due dischi: l'anteriore è di 260 mm abbinato a una pinza a due pistoncini, il posteriore di 220 mm con pinza a un pistoncino. L’ABS sorveglia solo la ruota anteriore.

Morbidelli NR125X 2026, la targa sarà montata in posizione ''bassa'', sul parafango posteriore

La NR125X è disponibile in tre colorazioni. Il peso in ordine di marcia è di 143 kg, l’altezza sella è di 795 mm e la distanza minima da terra è di 170 mm. Il serbatoio ha una capacità di ben 17,5 litri, valore che dovrebbe garantire un'autonomia davvero notevole. La velocità massima dichiarata è di 102 km/h.

Morbidelli NR125X 2026, tre le colorazioni tra cui questo verde

La data di arrivo nei concessionari non è ancora stata comunicata.

Morbidelli NR125X 2026, la sella in un pezzo unico, ben rifinita

