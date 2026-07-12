MotoGP Germania 2026, le pagelle del Sachsenring

Le pagelle di MotorBox dopo il MotoGP di Germania al Sachsenring: Marquez da dieci e lode! Ogura è un campione in divenire, Fernandez una certezza

Le pagelle del Gran Premio della Germania al Sachsenring. Marquez da dieci (vittorie al Ring in MotoGP) e lode! Ogura è un campione in divenire, Fernandez una certezza. Acosta e Quartararo, più forti delle loro moto, Martin e Bagnaia limitano i danni. Alex Marquez, Di Giannantonio e Morbidelli i bocciati di giornata.

MARC MARQUEZ - VOTO 10 E LODE - Marquez merita il migliore dei voti. In testa sempre: qualifiche, sprint, gara, ogni giro. Decimo trionfo in MotoGP al Ring. La perfezione.

AI OGURA - VOTO 9,5 - Ma quanto è forte questo ragazzo? Ai è ormai maturo, non sbaglia niente: preciso, veloce, letale. Il Giappone ha trovato un gran pilota che mancava da troppo.

RAUL FERNANDEZ - VOTO 8,5 - Bravissimo al via a prendersi la P3 in scia ai Marquez, poi si ritrova in P2 e sembra starci bene, ma Ogura negli ultimi giri è una sentenza e torna P3.

PEDRO ACOSTA - VOTO 9 - Oggi ha fatto un cosa grandissima con una KTM che riesce a potare dove gli altri non sanno. È una bestemmia che non abbia ancora vinto in MotoGP.

JORGE MARTIN - VOTO 7 - Limita i danni in un weekend in salita e, anzi, torna a casa con +14 sul secondo. Bello il duello con Pecco negli ultimi giri, vinto di carattere dal leader iridato.

FRANCESCO BAGNAIA - VOTO 6,5 - Vale lo stesso discorso fatto per Martin, non la migliore Ducati, anzi, ma riesce a stare quantomeno con Jorge, anche se non ce la fa a passarlo.

FABIO QUARTARARO - VOTO 8 - La Yamaha è lui, un discorso fatto troppe volte. Non ha la moto, eppure fa quasi semper più di quel che ci si attende. Oggi il settimo posto è tanta roba!

ALEX MARQUEZ - VOTO 4,5 - Stava facendo un gara sensazionale, l'unico a tenere il ritmo del fratello Marc, ma al nono giro chiede troppo e butta tutto alle ortiche, anzi, in ghiaia.

FABIO DI GIANNANTONIO - VOTO 4 - Getta al vento l'opportunità di avvicinare la vetta della classifica. Dopo una partenza perfettibile (da 3 a 5), sembrava in crescita e, invece, cade.

I voti degli altri

LUCA MARINI - VOTO 7 - Bella gara per Luca che da P13 fa ottavo, senza subire sorpassi.

ENEA BASTIANINI - VOTO 7 - Da P15 a P16 al via, poi rimonta, rimonta rimonta ed è 9°!

BRAD BINDER - VOTO 6,5 - Gara in mezzo al guado, battuto da Enea ma resiste a Moreira.

DIOGO MOREIRA - VOTO 6,5 - Sette posizioni recuperate, altro fieno in cascina. Cresce.

JACK MILLER - VOTO 6 - Crolla nel finale da P8 a P12, peccato, si meritava ben altro.

FRANCO MORBIDELLI - VOTO 4 - Niente, da P10 poteva fare bene e invece arriva 13°.

ALEX RINS - VOTO 5,5 - Guadagna qualche posizione ma paga troppo dalle altre Yamaha.

TOPRAK RAZGATLIOGLU - VOTO 5 - Su piste come queste lo si attende più avanti.

MAVERICK VINALES - VOTO 5 - Piove sul bagnato, ultimo con difficoltà, e si ritira.

CAL CRUTCHLOW - VOTO 4,5 - Weekend migliore dal rientro, ma era penultimo e cade.

JOAN MIR - VOTO 4 - Lottava sulla soglia della top 10, ma si stende dopo appena 7 giri.

Johan Zarco, Fermin Aldeguer e Marco Bezzecchi non partecipano alla gara perché infortunati.

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Pubblicato da Simone Valtieri, 12/07/2026