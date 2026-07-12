MotoGP 2026

MotoGP Germania 2026, le pagelle del Sachsenring

Avatar di Simone Valtieri,

2 minuti fa - Le pagelle di MotorBox dopo il MotoGP di Germania al Sachsenring

Le pagelle di MotorBox dopo il MotoGP di Germania al Sachsenring: Marquez da dieci e lode! Ogura è un campione in divenire, Fernandez una certezza
Benvenuto nello Speciale MOTOGP GERMANIA 2026, composto da 7 articoli. Seleziona gli articoli di tuo interesse cliccando il sommario MOTOGP GERMANIA 2026 qui sopra, oppure scorri a fondo pagina la panoramica illustrata dell'intero speciale!

Le pagelle del Gran Premio della Germania al Sachsenring. Marquez da dieci (vittorie al Ring in MotoGP) e lode! Ogura è un campione in divenire, Fernandez una certezza. Acosta e Quartararo, più forti delle loro moto, Martin e Bagnaia limitano i danni. Alex Marquez, Di Giannantonio e Morbidelli i bocciati di giornata.

Clicca qui per leggere la cronaca del GP di Germania

MARC MARQUEZ - VOTO 10 E LODE - Marquez merita il migliore dei voti. In testa sempre: qualifiche, sprint, gara, ogni giro. Decimo trionfo in MotoGP al Ring. La perfezione.

AI OGURA - VOTO 9,5 - Ma quanto è forte questo ragazzo? Ai è ormai maturo, non sbaglia niente: preciso, veloce, letale. Il Giappone ha trovato un gran pilota che mancava da troppo.

RAUL FERNANDEZ - VOTO 8,5 - Bravissimo al via a prendersi la P3 in scia ai Marquez, poi si ritrova in P2 e sembra starci bene, ma Ogura negli ultimi giri è una sentenza e torna P3.

PEDRO ACOSTA - VOTO 9 - Oggi ha fatto un cosa grandissima con una KTM che riesce a potare dove gli altri non sanno. È una bestemmia che non abbia ancora vinto in MotoGP.

JORGE MARTIN - VOTO 7 - Limita i danni in un weekend in salita e, anzi, torna a casa con +14 sul secondo. Bello il duello con Pecco negli ultimi giri, vinto di carattere dal leader iridato.

FRANCESCO BAGNAIA - VOTO 6,5 - Vale lo stesso discorso fatto per Martin, non la migliore Ducati, anzi, ma riesce a stare quantomeno con Jorge, anche se non ce la fa a passarlo.

FABIO QUARTARARO - VOTO 8 - La Yamaha è lui, un discorso fatto troppe volte. Non ha la moto, eppure fa quasi semper più di quel che ci si attende. Oggi il settimo posto è tanta roba!

ALEX MARQUEZ - VOTO 4,5 - Stava facendo un gara sensazionale, l'unico a tenere il ritmo del fratello Marc, ma al nono giro chiede troppo e butta tutto alle ortiche, anzi, in ghiaia.

FABIO DI GIANNANTONIO - VOTO 4 - Getta al vento l'opportunità di avvicinare la vetta della classifica. Dopo una partenza perfettibile (da 3 a 5), sembrava in crescita e, invece, cade.

I voti degli altri

LUCA MARINI - VOTO 7 - Bella gara per Luca che da P13 fa ottavo, senza subire sorpassi.

ENEA BASTIANINI - VOTO 7 - Da P15 a P16 al via, poi rimonta, rimonta rimonta ed è 9°!

BRAD BINDER - VOTO 6,5 - Gara in mezzo al guado, battuto da Enea ma resiste a Moreira.

DIOGO MOREIRA - VOTO 6,5 - Sette posizioni recuperate, altro fieno in cascina. Cresce.

JACK MILLER - VOTO 6 - Crolla nel finale da P8 a P12, peccato, si meritava ben altro.

FRANCO MORBIDELLI - VOTO 4 - Niente, da P10 poteva fare bene e invece arriva 13°.

ALEX RINS - VOTO 5,5 - Guadagna qualche posizione ma paga troppo dalle altre Yamaha.

TOPRAK RAZGATLIOGLU - VOTO 5 - Su piste come queste lo si attende più avanti.

MAVERICK VINALES - VOTO 5 - Piove sul bagnato, ultimo con difficoltà, e si ritira.

CAL CRUTCHLOW - VOTO 4,5 - Weekend migliore dal rientro, ma era penultimo e cade.

JOAN MIR - VOTO 4 - Lottava sulla soglia della top 10, ma si stende dopo appena 7 giri.

Johan Zarco, Fermin Aldeguer e Marco Bezzecchi non partecipano alla gara perché infortunati.

VEDI ANCHE
MotoGP Germania 2026, la cronaca del Gran Premio del Sachsenring
MotoGP Germania 2026. Marquez imbattibile, si conferma SachsenKing!
MotoGP Germania 2026, la cronaca della gara sprint
MotoGP Germania 2026. Marquez trionfa nella sprint del Sachsenring, tripletta Ducati
MotoGP 2026: classifica piloti, costruttori e team
MotoGP 2026: classifica piloti, costruttori e team
Pubblicato da Simone Valtieri, 12/07/2026
Tags
motogp 2026pagelle motogpSachsenring
Simone Valtieri
Simone Valtieri
Nasce a Roma nell’82, cresce a Viterbo, poi torna nella città natale per laurearsi in Architettura e decidere che, fino a quel momento, è stato tutto un gioco. Le vere passioni sono i motori e il giornalismo sportivo, coltivate anche negli anni accademici attraverso collaborazioni. Nel 2013 entra a FormulaPassion.it, e in sei stagioni trascorse a seguire Formula 1 e MotoGP (anche sul campo) matura una esperienza straordinaria, un bagaglio che lo porterà a rivestire il ruolo di coordinatore della redazione. Dall’estate 2018 trova posto nella famiglia MotorBox, per continuare a seguire con passione e competenza le discipline regine del motorsport.

Gli articoli di Simone

MotoGP Germania 2026