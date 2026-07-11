MotoGP Germania 2026. Marquez trionfa nella sprint del Sachsenring, tripletta Ducati

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Marc Marquez vince la gara sprint del Gran Premio di Germania conducendo dal primo all'ultimo metro sulla pista dove, più di tutte le altre, ha costruito la sua leggenda. Il pilota iberico è scattato benissimo al via ma non è riuscito a scappare da due inseguitori agguerriti come il fratello Alex e Fabio Di Giannantonio. I tre ducatisti hanno fatto gara insieme per tutti e 15 i giri, ma mai si è percepito che Marc potesse perdere la prima posizione, e così è stato. Marc, Alex, Diggia, tripletta Ducati che vendica Assen e rilancia le ambizioni di titolo dei centuari di Borgo Panigale. Con questo sucesso, infatti, Diggia si ritrova terzo a 13 punti da Martin e a soli due da Marco Bezzecchi, che si è infortunato seriamente nelle Q2 e salterà tutto il weekend tedesco, mentre Marquez è a -32 dalla vetta, quinto.
The Sachsenking is in control 🔥🥇 @marcmarquez93#GermanGP 🇩🇪 pic.twitter.com/c86iweKxtO— MotoGP™🏁 (@MotoGP) July 11, 2026
Le Aprilia inseguono, Bagnaia parte bene ma è solo 7°
Le Aprilia, comunque, sono tutte lì e sono, in pratica, le uniche moto che hanno fatto vedere qualche sorpasso nella prima parte di gara. Ogura, quarto sotto alla bandiera a scacchi, aveva brevemente soparvanzato Di Giannantonio in partenza, salvo poi cedere nuovamentel la posizione passare tutta la gara ai piedi del podio, davanti però al compagno del team Trackhouse, Raul Fernandez. Sesto un Jorge Martin un pelo in difficoltà, ma bravo a risalire nel primo giro dopo una partenza perfettibile e a difendere la sesta piazza da un buon Pecco Bagnaia, il quale scattava decimo e dopo aver preso la settima piazza non l'ha più mollata fino al traguardo. A punti anche Pedro Acosta (KTM) e un ottimo Fabio Quartararo (Yamaha), nono, ben distanziando il primo dei piloti non a punti: Diogo Moreira (Honda). Unico ritirato del giorno, Franco Morbideli, caduto al giro 7,
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Risultati Gara Sprint MotoGP Germania 2026
🔥 @marcmarquez93 cruises to a 19th #TissotSprint win in dominant fashion @alexmarquez73 and @FabioDiggia49 complete the podium 🥈🥉#GermanGP 🇩🇪 pic.twitter.com/MOu8Oc9SDE— MotoGP™🏁 (@MotoGP) July 11, 2026
Nasce a Roma nell’82, cresce a Viterbo, poi torna nella città natale per laurearsi in Architettura e decidere che, fino a quel momento, è stato tutto un gioco. Le vere passioni sono i motori e il giornalismo sportivo, coltivate anche negli anni accademici attraverso collaborazioni. Nel 2013 entra a FormulaPassion.it, e in sei stagioni trascorse a seguire Formula 1 e MotoGP (anche sul campo) matura una esperienza straordinaria, un bagaglio che lo porterà a rivestire il ruolo di coordinatore della redazione. Dall’estate 2018 trova posto nella famiglia MotorBox, per continuare a seguire con passione e competenza le discipline regine del motorsport.