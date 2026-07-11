MotoGP Germania 2026. Marquez trionfa nella sprint del Sachsenring, tripletta Ducati

Marc Marquez vince la gara sprint del Gran Premio di Germania conducendo dal primo all'ultimo metro sulla pista dove, più di tutte le altre, ha costruito la sua leggenda. Il pilota iberico è scattato benissimo al via ma non è riuscito a scappare da due inseguitori agguerriti come il fratello Alex e Fabio Di Giannantonio. I tre ducatisti hanno fatto gara insieme per tutti e 15 i giri, ma mai si è percepito che Marc potesse perdere la prima posizione, e così è stato. Marc, Alex, Diggia, tripletta Ducati che vendica Assen e rilancia le ambizioni di titolo dei centuari di Borgo Panigale. Con questo sucesso, infatti, Diggia si ritrova terzo a 13 punti da Martin e a soli due da Marco Bezzecchi, che si è infortunato seriamente nelle Q2 e salterà tutto il weekend tedesco, mentre Marquez è a -32 dalla vetta, quinto.

Le Aprilia inseguono, Bagnaia parte bene ma è solo 7°

Le Aprilia, comunque, sono tutte lì e sono, in pratica, le uniche moto che hanno fatto vedere qualche sorpasso nella prima parte di gara. Ogura, quarto sotto alla bandiera a scacchi, aveva brevemente soparvanzato Di Giannantonio in partenza, salvo poi cedere nuovamentel la posizione passare tutta la gara ai piedi del podio, davanti però al compagno del team Trackhouse, Raul Fernandez. Sesto un Jorge Martin un pelo in difficoltà, ma bravo a risalire nel primo giro dopo una partenza perfettibile e a difendere la sesta piazza da un buon Pecco Bagnaia, il quale scattava decimo e dopo aver preso la settima piazza non l'ha più mollata fino al traguardo. A punti anche Pedro Acosta (KTM) e un ottimo Fabio Quartararo (Yamaha), nono, ben distanziando il primo dei piloti non a punti: Diogo Moreira (Honda). Unico ritirato del giorno, Franco Morbideli, caduto al giro 7,

Risultati Gara Sprint MotoGP Germania 2026

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Pubblicato da Simone Valtieri, 11/07/2026