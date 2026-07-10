MotoGP Germania 2026. Marquez detta legge nelle Practice, Bagnaia in Q1

Marc Marquez conferma subito i pronostici della vigilia e chiude al comando la Practice del GP di Germania, prendendosi il miglior tempo e candidandosi ancora una volta al ruolo di grande favorito sul circuito del Sachsenring, dove ha già costruito una parte importante della sua leggenda. Dopo aver impressionato in mattinata soprattutto sul passo gara, il pilota Ducati alza ulteriormente il livello nel time attack e ferma il cronometro in 1'19''394, a soli tre decimi dal record assoluto della pista. Alle sue spalle si conferma in grande forma Raul Fernandez, che dopo aver firmato il miglior tempo nella FP1 porta ancora la Trackhouse Aprilia in seconda posizione a 166 millesimi. Ottimo anche Fabio Di Giannantonio, terzo con la Ducati VR46, davanti ad Alex Marquez, ormai pienamente ristabilito dopo l'infortunio di Barcellona e di nuovo competitivo nelle posizioni di vertice.

A happy hunting ground indeed 👌@marcmarquez93 rules in the ring on Day 1 🔥#GermanGP 🇩🇪 pic.twitter.com/dFuJJJDCgV — MotoGP™🏁 (@MotoGP) July 10, 2026

Ducati convince, Bagnaia resta fuori

La Ducati piazza quattro moto nella top 10, ma l'assenza dell'infortunato Fermin Aldeguer rende ancora più evidente il dato che sorprende maggiormente: Francesco Bagnaia è l'unico pilota della casa di Borgo Panigale a non conquistare l'accesso diretto alla Q2. Dopo una giornata complicata fin dalle Libere 1, il piemontese non riesce a trovare il giusto feeling con la Desmosedici e chiude soltanto 13°, a oltre sette decimi dal compagno di squadra. In top 10 entra invece anche Franco Morbidelli, decimo, anche se il romano rischia un provvedimento per un possibile impeding ai danni di Pedro Acosta (nel post che segue). La vera sorpresa del venerdì è però Jack Miller, splendido quinto con la Yamaha Pramac, risultato che spicca ancora di più considerando le difficoltà delle altre M1: Fabio Quartararo, nonostante il debutto della nuova aerodinamica del cupolino, è soltanto 15°.

Aprilia tutta in Q2, KTM sfiora il colpo

Alle spalle di Miller si piazza un autentico treno Aprilia, con Ai Ogura, fresco vincitore ad Assen, davanti alle due RS-GP ufficiali di Marco Bezzecchi e Jorge Martin, rispettivamente settimo e ottavo. La casa di Noale centra così un en plein, portando tutte e quattro le moto direttamente nella fase decisiva delle qualifiche. L'ultimo posto disponibile in Q2 è conquistato da Pedro Acosta, unico rappresentante KTM nella top 10, mentre Enea Bastianini resta escluso per appena 13 millesimi dopo una caduta nel finale alla curva 8. Dovranno invece passare dalla Q1 anche Luca Marini, miglior Honda ma soltanto 14°, Joan Mir, Fabio Quartararo e gli altri piloti rimasti fuori dalla top 10.

Risultati Prequalifiche MotoGP Germania 2026

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Pubblicato da Simone Valtieri, 10/07/2026