MotoGP Germania 2026: orari, tv, meteo e segreti del circuito

Dal fascino senza tempo di Assen ai continui saliscendi del Sachsenring: il Motomondiale arriva in Germania per l'undicesimo appuntamento della stagione 2026 e per l'ultimo weekend prima della pausa estiva. La lotta per il titolo è più aperta che mai, con quattro piloti racchiusi in appena 25 punti, pronti a giocarsi una fetta importante di campionato su uno dei circuiti più particolari del calendario. I riflettori sono inevitabilmente puntati su Marc Marquez, autentico re del Sachsenring e grande favorito dopo il rientro nella corsa iridata: il campione del mondo in carica va a caccia della decima vittoria in MotoGP su questa pista. Davanti a lui, però, ci sono i due alfieri Aprilia, con Jorge Martin nuovo leader della classifica e Marco Bezzecchi distante appena sette punti, nonostante la pesante caduta di Assen che lo ha lasciato dolorante. Alle loro spalle restano in piena corsa anche Fabio Di Giannantonio, sempre più costante, e Ai Ogura, fresco della prima vittoria nella classe regina e deciso a confermarsi tra i grandi protagonisti della stagione. Da seguire anche Francesco Bagnaia e Pedro Acosta, entrambi desiderosi di riscattare il deludente weekend olandese, in un Sachsenring che potrebbe rimescolare ancora una volta le carte nella corsa al titolo. Non resta che scoprire tutti gli orari del weekend qui sotto, con la programmazione completa su Sky, Now e TV8.
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Venerdì 10 luglio
Prove libere 1: 10.45 – 11.30
Prequalifiche: 15.00 – 16.00
Sabato 11 luglio
Prove libere 2: 10.10 – 10.40
Qualifiche 1: 10.50 – 11.05
Qualifiche 2: 11.15 – 11.30
Sprint: 15:00
Domenica 12 luglio
Gara Moto3: 11:00
Gara Moto2: 12:15
Gara MotoGP: 14:00
COME SEGUIRE LA MOTOGP IN CHIARO? GLI ORARI TV SU TV8
Sabato 11 luglio
Qualifiche MotoGP: 10.50-11.30 (diretta)
Sprint MotoGP: 15:00 (diretta)
Domenica 12 luglio
Gara Moto3: 11.00 (diretta)
Gara Moto2: 12.20 (diretta)
Gara MotoGP: 14.00 (diretta)
MotoGP Spagna 2026, Ai Ogura (Aprilia). Credits: Trackhouse Racing
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- LE CARATTERISTICHE DEL CIRCUITO - BY BREMBO
- LA FRENATA PIU IMPEGNATIVA - BY BREMBO
- IL METEO DEL GP
LE CARATTERISTICHE DEL CIRCUITO - BY BREMBO
Secondo i tecnici Brembo che lavorano a stretto contatto con tutti i piloti della MotoGP, il Sachsenring, lungo 3,671 km, rientra nella categoria dei circuiti moderatamente impegnativi per i freni.
Su una scala da 1 a 6, ottiene un indice di difficoltà pari a 3 (Clicca qui per scaricare la scheda del circuito), poiché i freni vengono utilizzati per 21,5 secondi a giro. Solo 2 delle 8 zone di frenata sono classificate come ''Alte'', altre 2 come ''Medie'' e 4 come ''Leggere''.
LA FRENATA PIÙ IMPEGNATIVA - BY BREMBO
La curva più impegnativa per l'impianto frenante del Sachsenring è la prima dopo il traguardo: le moto della MotoGP passano da 298 km/h a 70 km/h in 5,2 secondi, percorrendo 243 metri mentre i piloti applicano una forza di 5,4 kg alla leva del freno. La decelerazione raggiunge un picco di 1,4 g, la pressione del liquido freni Brembo arriva a 11,6 bar e la temperatura del disco in carbonio tocca i 640 °C.
IL METEO DEL GP
Venerdì 10 luglio: parzialmente soleggiato; temperatura 13°-26°; precipitazioni 15%; umidità 56%
Sabato 11 luglio: soleggiato; temperatura 13°-27°; precipitazioni 0%; umidità 44%
Domenica 12 luglio: parzialmente soleggiato; temperatura 15°-26°; precipitazioni 15%; umidità 50%
Nasce a Roma nell’82, cresce a Viterbo, poi torna nella città natale per laurearsi in Architettura e decidere che, fino a quel momento, è stato tutto un gioco. Le vere passioni sono i motori e il giornalismo sportivo, coltivate anche negli anni accademici attraverso collaborazioni. Nel 2013 entra a FormulaPassion.it, e in sei stagioni trascorse a seguire Formula 1 e MotoGP (anche sul campo) matura una esperienza straordinaria, un bagaglio che lo porterà a rivestire il ruolo di coordinatore della redazione. Dall’estate 2018 trova posto nella famiglia MotorBox, per continuare a seguire con passione e competenza le discipline regine del motorsport.