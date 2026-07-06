MotoGP Germania 2026: orari, tv, meteo e segreti del circuito

Dal fascino senza tempo di Assen ai continui saliscendi del Sachsenring: il Motomondiale arriva in Germania per l'undicesimo appuntamento della stagione 2026 e per l'ultimo weekend prima della pausa estiva. La lotta per il titolo è più aperta che mai, con quattro piloti racchiusi in appena 25 punti, pronti a giocarsi una fetta importante di campionato su uno dei circuiti più particolari del calendario. I riflettori sono inevitabilmente puntati su Marc Marquez, autentico re del Sachsenring e grande favorito dopo il rientro nella corsa iridata: il campione del mondo in carica va a caccia della decima vittoria in MotoGP su questa pista. Davanti a lui, però, ci sono i due alfieri Aprilia, con Jorge Martin nuovo leader della classifica e Marco Bezzecchi distante appena sette punti, nonostante la pesante caduta di Assen che lo ha lasciato dolorante. Alle loro spalle restano in piena corsa anche Fabio Di Giannantonio, sempre più costante, e Ai Ogura, fresco della prima vittoria nella classe regina e deciso a confermarsi tra i grandi protagonisti della stagione. Da seguire anche Francesco Bagnaia e Pedro Acosta, entrambi desiderosi di riscattare il deludente weekend olandese, in un Sachsenring che potrebbe rimescolare ancora una volta le carte nella corsa al titolo. Non resta che scoprire tutti gli orari del weekend qui sotto, con la programmazione completa su Sky, Now e TV8.