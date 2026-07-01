Yamaha annuncia Martin e Ogura: ecco la coppia per la MotoGP del 2027

Dopo aver ufficializzato nella giornata di ieri la separazione da Fabio Quartararo e Alex Rins al termine della stagione 2026, Yamaha completa il mosaico del proprio futuro annunciando i nomi dei piloti che guideranno il team ufficiale nel nuovo ciclo regolamentare della MotoGP. A partire dal 2027, le due YZR-M1 saranno affidate a Jorge Martin e Ai Ogura, entrambi legati alla Casa di Iwata con un contratto valido anche per il 2028. La scelta arriva in vista della rivoluzione tecnica che introdurrà le moto da 850 cc, confermando la volontà del costruttore giapponese di rilanciare il proprio progetto puntando su un mix di esperienza ai massimi livelli e giovani talenti.

THE MARTINATOR GOES BLUE 🔵



2024 World Champion @88jorgemartin's new chapter at Yamaha begins next year 🦾#MotoGPpic.twitter.com/wUtpL8rbLO — MotoGP™🏁 (@MotoGP) July 1, 2026

Un campione e un talento per ripartire

Nel comunicato ufficiale Yamaha definisce Martin ''uno dei piloti di riferimento della MotoGP moderna'', ricordando il suo titolo mondiale e le numerose vittorie conquistate nella classe regina. Accanto allo spagnolo ci sarà Ogura, indicato come ''il futuro di Yamaha e della MotoGP'', dopo la rapida crescita mostrata nelle ultime stagioni e le prestazioni che lo hanno imposto tra i giovani più promettenti del paddock. Secondo la Casa di Iwata, i due rappresentano ''profili complementari, ideali per sostenere le ambizioni competitive di Yamaha mentre il campionato entra in una nuova era''.

Pavesio: ''Una coppia che dimostra la nostra ambizione''

Il Managing Director di Yamaha Motor Racing, Paolo Pavesio, ha spiegato le ragioni della scelta: ''Siamo entusiasti di accogliere Jorge e Ai nel team ufficiale Yamaha MotoGP mentre ci prepariamo a entrare in una nuova era nel 2027. Assicurarci piloti di questo livello dimostra la nostra ambizione e la fiducia che riponiamo nel progetto''. Sul campione spagnolo ha aggiunto: ''Jorge ha già dimostrato di essere uno dei piloti di riferimento della MotoGP, con la velocità, la determinazione e la mentalità necessarie per lottare per vittorie e titoli mondiali. Ci aspettiamo che svolga un ruolo chiave nel migliorare le nostre prestazioni fin dal primo giorno''. Infine un pensiero per il nuovo compagno di squadra: ''La crescita di Ai nell'ultimo anno e mezzo è stata straordinaria. Il suo talento, la sua etica del lavoro e il suo potenziale ci fanno credere che possa diventare uno dei migliori piloti del campionato. Allo stesso tempo siamo particolarmente orgogliosi di riportare un pilota giapponese nel team ufficiale Yamaha''.

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Pubblicato da Simone Valtieri, 01/07/2026