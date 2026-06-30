Yamaha MotoGP, si cambia: finisce l'era Quartararo, ufficiale la separazione per il 2027

Non un fulmine a ciel sereno ma un altro degli annunci programmati da tempo e che solo adesso diventano ufficiali in seguito alla firma del nuovo ''patto della concordia'' della MotoGP. Certo però la notizia, se non fosse già spifferata da mesi, è di quelle pesanti, perché vede cambiare casacca uno dei piloti più forti e talentuosi in griglia: con una nota ufficiale la Yamaha ha infatti comunicato la chiusura della storica partnership con Fabio Quartararo, campione del mondo 2021 della classe regina proprio con la casa di Iwata. Un cambio di rotta totale per l'azienda giapponese in vista del 2027, visto che nell'annuncio della separazione dal talentuoso asso francese si conferma anche l'addio al suo compagno di squadra Alex Rins. Così il Monster Energy Yamaha MotoGP Team si azzera del tutto in vista del 2027, ripartendo da zero in vista del nuovo ciclo tecnico nella speranza di tornare alla lotta al vertice dopo svariate stagioni di profonda crisi di prestazioni e risultati.

Yamaha, la fine del binomio storico con ''El Diablo'' Quartararo

L'addio più pesante in termini di bacheca e di legame affettivo è però indubbiamente quello di Fabio Quartararo. Approdato nell'orbita Yamaha nel 2019 (inizialmente sotto le insegne del team satellite Petronas SRT), il pilota francese è diventato rapidamente la punta di diamante e il punto di riferimento tecnico del costruttore giapponese. Il sodalizio ha toccato il suo apice sportivo nel 2021 con la conquista del titolo di Campione del Mondo della MotoGP, impreziosito nel corso degli anni da un bottino complessivo - a oggi - di 11 vittorie e 32 podi totali. Un pilota amatissimo dalla tifoseria per la sua genuinità e il suo talento che lascerà un vuoto profondo nel box. Ovviamente quello del 27enne di Nizza di origini palermitane non è un addio alla MotoGP, anzi: per lui è atteso l'annuncio dell'accordo con il team ufficiale Honda HRC.

A rider who helped shape an era.



World Champion. Race winner. Team player.



Thank you, Fabio Quartararo, for the commitment, passion, and unforgettable moments you bring to Yamaha MotoGP.



💙#ThankYouFabio | #YamahaMotoGP | #MotoGP | #FabioQuartararopic.twitter.com/XfwzqHOZub — Yamaha MotoGP (@YamahaMotoGP) June 30, 2026

Ai saluti anche Alex Rins, il cui percorso con il team ufficiale Yamaha era iniziato nel 2024. Nonostante un periodo storico complesso sul fronte dello sviluppo tecnico della moto, il pilota spagnolo ha messo a disposizione della scuderia esperienza e determinazione, lavorando duramente per cercare di colmare il divario prestazionale con i costruttori europei e far crescere il potenziale complessivo della scuderia. Più complicate invece le strade future dello spagnolo ex Suzuki, che dovrà lottare per trovare un'altra sella e rischia di chiudere la sua carriera in MotoGP a poco più di 30 anni.

Parla Paolo Pavesio

''Fabio e Alex - spiega Paolo Pavesio, Managing Director di Yamaha Motor Racing - hanno svolto un ruolo importante nel progetto MotoGP di Yamaha, e siamo loro molto grati per l’impegno, la dedizione e la collaborazione dimostrati nel corso degli anni. Il percorso di Fabio con la Yamaha dura da otto anni, durante i quali abbiamo condiviso sia grandi successi sia momenti difficili. Insieme siamo cresciuti, abbiamo festeggiato i traguardi che hanno plasmato la nostra storia e affrontato sfide che ci hanno resi più forti. Al di là dei risultati, è proprio questo percorso a definire il nostro rapporto e, in definitiva, Fabio rimarrà per sempre una delle vere leggende della MotoGP Yamaha. Da quando è entrato a far parte della Yamaha nel 2024, Alex ha apportato una preziosa esperienza, intuizioni significative e un impegno incrollabile, svolgendo un ruolo importante nello sviluppo del progetto YZR-M1. Sebbene dirsi addio non sia mai facile dopo anni trascorsi insieme, rimaniamo pienamente concentrati sul lavorare come una squadra per ottenere i migliori risultati possibili fino alla fine della stagione''.

Un 2026 da concludere da separati in casa

Nonostante la separazione ufficiale sia già stata deliberata e ufficializzata agli addetti ai lavori, la stagione attuale è ancora lunga. Il management Yamaha e i due piloti hanno confermato la volontà di rispettare pienamente gli impegni professionali presi, assicurando il massimo sforzo congiunto in pista e nel box fino all'ultimo GP della stagione 2026 per portare a casa i migliori risultati possibili. Per il Mondiale MotoGP 2027 di Yamaha si attendono adesso gli annunci ufficiali relativi agli ingaggi di Jorge Martin e Ai Ogura, in arrivo entrambi dall'Aprilia.

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Pubblicato da Alessio Ricci, 30/06/2026