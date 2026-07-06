KTM, Alex Marquez e Di Giannantonio guideranno il team ufficiale dal 2027

Il mercato piloti della MotoGP 2027 continua a viaggiare a ritmi frenetici e questa volta è il Red Bull KTM Factory Racing a completare ufficialmente la propria formazione. Dopo aver annunciato l'ingaggio di Alex Marquez, la Casa di Mattighofen ha infatti confermato anche l'arrivo di Fabio Di Giannantonio, che insieme allo spagnolo formerà una coppia completamente nuova nella stagione che segnerà l'esordio delle MotoGP da 850 cc. Si chiude così un'altra casella del grande domino del mercato, dopo i recenti movimenti che hanno portato Pedro Acosta in Ducati, Francesco Bagnaia in Aprilia, Jorge Martin e Ai Ogura in Yamaha e Joan Mir con Daniel Holgado nel team Gresini.

Alex porta esperienza e sviluppo

Per Alex Marquez si tratta di una nuova sfida dopo le stagioni disputate con Gresini Ducati. Campione del mondo Moto3 e Moto2, vicecampione MotoGP nel 2025 e vincitore in tutte e tre le categorie del Motomondiale, lo spagnolo sarà uno degli uomini chiave nello sviluppo della KTM RC16 in vista del cambio regolamentare. Il direttore di KTM Motorsport Pit Beirer ha spiegato così la scelta: ''Siamo estremamente orgogliosi e felici di esserci assicurati un talento eccezionale come Alex Marquez. Porta con sé non solo una velocità straordinaria e una grande intelligenza in gara, ma anche determinazione e una mentalità vincente che si sposano perfettamente con il nostro DNA. Condividiamo un obiettivo chiaro: portare la KTM RC16 al livello successivo e lottare stabilmente nelle posizioni di vertice della MotoGP.''

Fiducia anche in Di Giannantonio

Accanto a lui ci sarà Fabio Di Giannantonio, protagonista di una crescita costante nelle ultime stagioni e attualmente tra i protagonisti della lotta al titolo 2026. Il romano, uno dei pochi piloti in attività ad aver conquistato almeno una vittoria in Moto3, Moto2 e MotoGP, lascia così il team VR46 per affrontare una nuova avventura da pilota ufficiale KTM. Beirer ha motivato così anche questa scelta: ''Fabio ha compiuto un passo importante per diventare uno dei piloti più costanti nelle posizioni di vertice della MotoGP. Non si possono mettere in discussione la sua velocità e il suo impegno nel dare sempre il massimo. È un grande uomo squadra e siamo convinti che si inserirà perfettamente nel progetto Red Bull KTM Factory Racing. Durante i nostri colloqui siamo rimasti colpiti dalla passione con cui affronta ogni aspetto del suo lavoro e crediamo che il prossimo capitolo insieme sarà entusiasmante.''

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Pubblicato da Simone Valtieri, 06/07/2026