Gresini cambia volto: Mir e Holgado guideranno le Ducati nel 2027

Il mercato piloti della MotoGP 2027 continua a ridisegnare la griglia e questa volta è il BK8 Gresini Racing MotoGP a ufficializzare la propria formazione. Dopo i grandi annunci dei giorni scorsi, con MarcMarquez confermato nel team ufficiale Ducati, l'arrivo di Pedro Acosta al suo fianco e il passaggio di FrancescoBagnaia in Aprilia, la squadra di Faenza ha annunciato che dal prossimo anno i suoi piloti saranno Joan Mir e Daniel Holgado. Una scelta che rafforza ulteriormente la forte impronta spagnola della Casa di Borgo Panigale: Mir e Holgado diventano infatti il terzo e il quarto pilota iberico già confermati sulle Ducati 2027, mentre Fermin Aldeguer, in uscita proprio dal team Gresini, è dato ormai come certo per raccogliere l'eredità di Fabio Di Giannantonio nel team VR46. Se l'operazione andrà in porto, cinque delle sei Desmosedici presenti in griglia saranno affidate a piloti spagnoli, menre l'ultima sembra già prenotata dal ''dittatore'' del mondiale Superbike, Nicolò Bulega.

Un campione del mondo e un rookie di prospettiva

Per Joan Mir si tratta di un'occasione importante per rilanciare la propria carriera dopo gli anni difficili vissuti in Honda. Il campione del mondo MotoGP 2020 e iridato Moto3 2017 approderà in un team che continuerà a beneficiare della stretta collaborazione tecnica con Ducati Corse e avrà a disposizione una Desmosedici ufficiale. Al suo fianco debutterà nella classe regina Daniel Holgado, tra i giovani più promettenti del Motomondiale: rookie dell'anno in Moto2 nel 2025, con due vittorie e cinque podi nella stagione d'esordio, il ventunenne spagnolo è oggi tra i protagonisti della corsa al titolo della classe intermedia. ''Sono felicissimo di unirmi al progetto MotoGP del team BK8 Gresini Racing. È letteralmente il sogno della mia vita arrivare a correre nella classe regina. So che sarà una sfida enorme, ma sono preparato per crescere sia come pilota che come persona'', ha commentato Holgado.

Gresini conferma la partnership con Ducati

L'annuncio coincide anche con il rinnovo della collaborazione pluriennale tra Gresini Racing e Ducati Corse, che manterrà invariato lo status del team. Nadia Padovani ha spiegato la filosofia della scelta: ''Dal prossimo anno cambierà molto, ma resterà invariata l'essenza del Team BK8 Gresini Racing MotoGP. Continuiamo a essere una squadra che lavora per crescere stagione dopo stagione. Dani è un profilo che seguivamo da tempo, mentre Joan è un campione del mondo MotoGP: il suo palmarès parla da sé. Uno è all'inizio del suo percorso, l'altro punta a ritrovare le sue migliori sensazioni e sfruttare tutte le sue potenzialità.'' Soddisfatto anche il direttore generale di Ducati Corse Luigi Dall'Igna, che ha sottolineato come il team BK8 Gresini Racing MotoGP rappresenti un partner fondamentale nel progetto Ducati, aggiungendo: ''Continueremo a lavorare fianco a fianco con continuità, con l'obiettivo di proseguire il percorso di crescita comune.''

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Pubblicato da Simone Valtieri, 02/07/2026