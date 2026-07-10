MotoGP Germania 2026. Fernandez inizia alla grande nelle FP1

Il weekend del GP di Germania si apre con una sorpresa solo apparente: a firmare il miglior tempo della FP1 è Raul Fernandez, che conferma l'ottimo momento del team Trackhouse Aprilia dopo le brillanti prestazioni di Assen. Lo spagnolo ferma il cronometro in 1'20''829, precedendo di appena 51 millesimi Marc Marquez, ma il distacco va letto alla luce delle diverse strategie: Fernandez ha ottenuto il suo riferimento montando una coppia di gomme nuove, mentre il pilota Ducati ha continuato a girare con pneumatici usati fino alla bandiera a scacchi. Il campione del mondo ha anche aperto il venerdì con una scivolata alla curva 3, fortunatamente senza conseguenze, prima di tornare in pista e mettere in mostra un passo gara che ha impressionato l'intero paddock, confermando ancora una volta il suo straordinario feeling con il Sachsenring. Terzo tempo per Fabio Di Giannantonio, anche lui veloce con gomme usate, seguito dalla Honda di Joan Mir e dalla Yamaha Pramac di Jack Miller, entrambe protagoniste di un time attack con pneumatici freschi. Positivo anche il rientro ai vertici di Alex Marquez, sesto e ormai pienamente ristabilito dopo l'infortunio di Barcellona.

Aprilia convince, Yamaha sperimenta

Alle spalle dei migliori chiude ottavo Marco Bezzecchi, che paga poco più di mezzo secondo da Fernandez ma, come Marquez e Di Giannantonio, completa tutta la sessione con gomme usate. Più in ombra il leader del Mondiale Jorge Martin, decimo dopo aver sfruttato un set nuovo nel finale, mentre Franco Morbidelli è nono davanti allo spagnolo. Giornata di prove interessante anche in casa Yamaha, dove Fabio Quartararo ha portato in pista il nuovo cupolino già visto nei test di Barcellona, caratterizzato da un quarto profilo aerodinamico mai utilizzato finora in un weekend di gara. Il francese, però, non è andato oltre il 15° tempo. Le KTM hanno invece mostrato un buon ritmo nella prima parte della sessione con gomme usate, salvo poi perdere terreno quando gli avversari hanno iniziato i time attack: il migliore è stato Maverick Viñales, undicesimo nonostante una caduta ad alta velocità alla curva 11 (vedi post qui sotto), davanti a Pedro Acosta, Brad Binder ed Enea Bastianini. Decisamente più complicato il venerdì di Francesco Bagnaia, soltanto 19° e distante quasi un secondo dalla vetta, ancora alla ricerca del giusto feeling con la sua Ducati. Alle sue spalle chiude Luca Marini, mentre Cal Crutchlow, rallentato anche da un problema tecnico, è ultimo dei 21 piloti in pista in un weekend in cui il Gresini Racing è presente con la sola moto di Alex Marquez per l'assenza dell'infortunato Fermin Aldeguer.

That was a FAST ONE 😱



Maverick has gone down at T11 and his bike goes flying 💥#GermanGP 🇩🇪 pic.twitter.com/AkG7Y0F6F6 — MotoGP™🏁 (@MotoGP) July 10, 2026

Risultati Prove Libere 1 MotoGP Germania 2026

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Pubblicato da Simone Valtieri, 10/07/2026