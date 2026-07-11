Bezzecchi si opera alla clavicola: il titolo si allontana

Marco Bezzecchi ha riportato una frattura scomposta cadendo nella Q2 del Sachsenring. Il pilota Aprilia sarà operato in Italia e salterà il weekend tedesco

Il periodo nero di Marco Bezzecchi si estende ulteriormente e, e possibile, si aggrava. Dopo una serie di weekend complicati culminati con la perdita della leadership del Mondiale, il pilota dell'Aprilia è stato protagonista di un violento highside nella Q2 del GP di Germania, che lo costringerà a chiudere anzitempo il fine settimana del Sachsenring. Il riminese ha perso il controllo della RS-GP alla velocissima curva 7, venendo sbalzato dalla moto a oltre 130 km/h e ricadendo pesantemente sull'asfalto prima di rotolare nella ghiaia. Trasportato al Centro Medico con un forte dolore al braccio sinistro, gli esami radiografici hanno evidenziato una frattura completa e scomposta della clavicola sinistra. Come confermato da Aprilia, il pilota rientrerà immediatamente in Italia per sottoporsi a un intervento chirurgico eseguito dal dottor Giuseppe Porcellini.

BREAKING 🚨 Marco Bezzecchi will miss the #GermanGP after sustaining a broken left collarbone



Wishing you a speedy recovery, Bez! 💪❤️#MotoGPpic.twitter.com/4Ps4DYA1KQ — MotoGP™🏁 (@MotoGP) July 11, 2026

Il nuovo infortunio rappresenta un'altra durissima battuta d'arresto nella rincorsa iridata del pilota romagnolo. Bezzecchi è infatti già certo di un altro doppio zero tra Sprint e GP, che lo porterà ad aver raccolto appena 13 punti negli ultimi quattro weekend di gara, dopo essere stato protagonista della prima parte della stagione. La pausa estiva, che scatterà al termine del Sachsenring, potrebbe però trasformarsi in un alleato prezioso: il calendario offre quasi un mese per recuperare dall'operazione e provare a rientrare a Silverstone, nel weekend del 9 agosto. Resta comunque un colpo pesantissimo per le ambizioni mondiali del pilota Aprilia, chiamato ora a recuperare terreno sia in classifica sia dal punto di vista fisico.

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Pubblicato da Simone Valtieri, 11/07/2026