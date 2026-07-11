MotoGP Germania 2026. Marquez, nona pole al "ring"! Bez, che botta!

Scrivi Sachsenring leggi Marc Marquez, è lui - e chi altro se no? - il poleman del Gran Premio di Germania. Sulla pista dove ha vinto più di tutti, il pilota iberico ha fermato i cronometri sul tempo di 1:19.041 e si è preso la nona pole su questo tracciato nonché la leadership di una prima fila tutta Ducati davanti al fratello Alex e a Fabio Di Giannantonio. Le Aprilia di Raul Fernandez e Ai Ogura sono in seconda fila assieme al superlativo Fabio Quartararo su Yamaha, mentre in terza troviamo un buon Franco Morbidelli (Ducati) e le due Aprilia ufficiali di Marco Bezzecchi e Jorge Martin.

Bez, che botto! Martin e Acosta spenti

Il Bez, purtroppo, prosegue il suo periodo nero, venendo catapultato nella ghiaia in highside nel primo run, subito dopo aver timbrato un giro che gli ha comunque consentito di mettersi davanti al compagno. Il pilota italiano è tornato ai box tenendosi il polso e non è più sceso in pista per il resto della Q2. In quarta fila trovano posto i delusi: Pedro Acosta (KTM), Francesco Bagnaia (Ducati), con un solo set di gomme per la Q2 e i cronici problemi di aderenza nella parte più filante della pista, e Jack Miller (Yamaha).

Bagnaia e Quartararo i migliori in Q1, Mir e Marini fuori

Dalla Q1 erano saliti in Q2 un buon Bagnaia e il sempre ottimo Quartararo. I due ex campioni del mondo hanno lasciato la quinta fila a un altro iridato, Joan Mir, al suo compagno Luca Marini e al brasiliano Diogo Moreira, per una fila tutta targata Honda. Due KTM in sesta fila, quelle di Brad Binder e di Enea Bastianini, insieme alla Yamaha di Toprak Razgatlioglu. Settima e ultima fila per l'altra Yamaha, quella di Alex Rins, la KTM di Maverick Vinales e la Honda del substitute rider Cal Crutchlow.

A few big names are going through Q1 👀⚔️@PeccoBagnaia sits quickest so far ahead of @JoanMirOfficial!#GermanGP 🇩🇪 pic.twitter.com/JuFgOnYGkY — MotoGP™🏁 (@MotoGP) July 11, 2026

Risultati Qualifiche MotoGP Germania 2026

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Pubblicato da Simone Valtieri, 11/07/2026