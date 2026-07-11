MotoGP Germania 2026. Marquez, nona pole al "ring"! Bez, che botta!

Scrivi Sachsenring leggi Marc Marquez, è lui - e chi altro se no? - il poleman del Gran Premio di Germania. Sulla pista dove ha vinto più di tutti, il pilota iberico ha fermato i cronometri sul tempo di 1:19.041 e si è preso la nona pole su questo tracciato nonché la leadership di una prima fila tutta Ducati davanti al fratello Alex e a Fabio Di Giannantonio. Le Aprilia di Raul Fernandez e Ai Ogura sono in seconda fila assieme al superlativo Fabio Quartararo su Yamaha, mentre in terza troviamo un buon Franco Morbidelli (Ducati) e le due Aprilia ufficiali di Marco Bezzecchi e Jorge Martin.
Welcome to the Marquez show at the Sachsenring! 🔥🔥🔥@marcmarquez93 pulls off a 1:19.041 💥#GermanGP 🇩🇪 pic.twitter.com/rAfhPeqYDy— MotoGP™🏁 (@MotoGP) July 11, 2026
Bez, che botto! Martin e Acosta spenti
Il Bez, purtroppo, prosegue il suo periodo nero, venendo catapultato nella ghiaia in highside nel primo run, subito dopo aver timbrato un giro che gli ha comunque consentito di mettersi davanti al compagno. Il pilota italiano è tornato ai box tenendosi il polso e non è più sceso in pista per il resto della Q2. In quarta fila trovano posto i delusi: Pedro Acosta (KTM), Francesco Bagnaia (Ducati), con un solo set di gomme per la Q2 e i cronici problemi di aderenza nella parte più filante della pista, e Jack Miller (Yamaha).
4th gear. Another FAST crash for Marco Bezzecchi 💥#GermanGP 🇩🇪 pic.twitter.com/UtXrMqulVn— MotoGP™🏁 (@MotoGP) July 11, 2026
Bagnaia e Quartararo i migliori in Q1, Mir e Marini fuori
Dalla Q1 erano saliti in Q2 un buon Bagnaia e il sempre ottimo Quartararo. I due ex campioni del mondo hanno lasciato la quinta fila a un altro iridato, Joan Mir, al suo compagno Luca Marini e al brasiliano Diogo Moreira, per una fila tutta targata Honda. Due KTM in sesta fila, quelle di Brad Binder e di Enea Bastianini, insieme alla Yamaha di Toprak Razgatlioglu. Settima e ultima fila per l'altra Yamaha, quella di Alex Rins, la KTM di Maverick Vinales e la Honda del substitute rider Cal Crutchlow.
A few big names are going through Q1 👀⚔️@PeccoBagnaia sits quickest so far ahead of @JoanMirOfficial!#GermanGP 🇩🇪 pic.twitter.com/JuFgOnYGkY— MotoGP™🏁 (@MotoGP) July 11, 2026
Risultati Qualifiche MotoGP Germania 2026
👑 @marcmarquez93 rules with a new all-time lap record at the Sachsenring!— MotoGP™🏁 (@MotoGP) July 11, 2026
The #93 takes pole ahead of @alexmarquez73 and @FabioDiggia49 🏁#GermanGP 🇩🇪 pic.twitter.com/6x6vagGYgb
Nasce a Roma nell’82, cresce a Viterbo, poi torna nella città natale per laurearsi in Architettura e decidere che, fino a quel momento, è stato tutto un gioco. Le vere passioni sono i motori e il giornalismo sportivo, coltivate anche negli anni accademici attraverso collaborazioni. Nel 2013 entra a FormulaPassion.it, e in sei stagioni trascorse a seguire Formula 1 e MotoGP (anche sul campo) matura una esperienza straordinaria, un bagaglio che lo porterà a rivestire il ruolo di coordinatore della redazione. Dall’estate 2018 trova posto nella famiglia MotorBox, per continuare a seguire con passione e competenza le discipline regine del motorsport.