MotoGP Germania 2026. Marquez imbattibile, si conferma SachsenKing!

La leggenda del Sachsenring, the King of the Ring, il SachsenKing! Marc Marquez trionfa per la decima volta in carriera nel Gran Premio di Germania nella classe regina, eguagliando il primato di Giacomo Agostini e i suoi 10 successi sulla pista finlandese di Imatra. Era un'altra epoca, ma inquesta Marc è ancora re e vede anche la possibilità di difendere la corona. Con Bezzecchi sparito dai radar e infortunato, Di Giannantonio caduto dopo pochi giri e Martin oggi opaco (ma tenace, quinto battagliando con Bagnaia fino all'ultima curva), il suo distacco dalla vetta del mondiale, ancora detenuta dall'iberico dell'Aprilia) si riduce a soli 18 punti. Davanti a lui il favoloso Ai Ogura, secondo sia nella gara di oggi sia nellaclassifica iridata (a -14 da Martin), mentre terzo fa Raul Fernandez, anch'esso ancora in lizza per il titolo. Ottima gara per Pedro Acosta, quarto con una KTM poco competitiva in questo weekend, mentre Bagnaia, sesto, è il migliore degli italiani, ma in classifica resta staccato di 65 punti da Martin, con cui oggi ha perso la battaglia corpo a corpo. Alex Marquez, bravo a seguire il fratello nei primi giri, è un altro ritirato illustre di oggi, caduto, così come Mir e Crutchlow, mentre Vinales torna ai box per un problema tecnico. Nella top ten finisce il sempre bravo Fabio Quartararo con la Yamaha, mentre la miglioer Honda è quella di Luca Marini, ottavo. Le KTM di Bastianini e Binder chiudono la top ten, mentre solo 15 piloti chiudono la gara, e dunque sono punti per tutti, con Moreira, Miller (crollato nel finale da 8° a 12°), Morbideli, Rins e Razgatlioglu a completare la classifica. Ora la MotoGP va in pausa per quasi un mese, dando appuntamento a Silverstone il 9 agosto prossimo, dova conta di rientrare anche l'infortunato Bezzecchi.

I Marquez subito in testa, Fernandez beffa Ogura

Scelta delle gomme obbligata per il Sachsenring, con Hard all'anteriore e Medium al posteriore per tutti i piloti in griglia. Allo spegnimento dei semafori Marquez è il più lesto ma sono bravissimi anche suo fratello Alex, con la livrea storica Gresini e Ai Ogura a mettersi in seconda e terza posizione. Beffato anche da Fernandez, Diggia scende in quinta posizione, poi Martin, Bagnaia, Acosta e Quartararo si gettanto in quest'ordine in picchiata dalla Waterfall del primo giro, che però finisce con Fernandez che beffa Ogura all'ultima curva mettendosi in P3.

Acosta on fire, passa Bagnaia e Martin. Diggia out!

Nel corso del secondo giro Acosta sfrutta le gomme nuove per passare Bagnaia e mettersi in P7 e fare subito pressione su Martin. I due iberici rientrano sulla coda di Di Giannantonio. All'inizio del quarto giro ecco il sorpasso di Pedrito su Jorge, per una sesta posizionie insperata fino a ieri. Davanti Marc e Alex Marquez volano sul 21 basso e cercano di allungare un gruppo ancora piuttosto compatto. In curva dieci, patatrac per Diggia che perde l'anteriore e finisce nella ghiaia, gettando al vento una possibilità concreta di recuperare ancora punti su Martin e Bezzecchi. Di Giannantonio stava peraltro ricucendo su Ogura e sembrava pronto ad attaccare il pilota giapponese.

Second crash of the day for @FabioDiggia49 💥



A miserable Sunday for the #49 💔#GermanGP 🇩🇪 pic.twitter.com/Xq7NmMG5vZ — MotoGP™🏁 (@MotoGP) July 12, 2026

Cade Alex Marquez, Marc in fuga sulle Aprilia!

Dal quinto giro in poi comincia una fase più interlocutoria della gara, con le posizioni cristallizzate e i distacchi più dilatati tra i primi sette. Marc e Alex Marquez, Fernandez, Ogura, Acosta, Martin e Bagnaia costituiscono un settetto molto sgranato, poi qualche secondo più in là le Yamaha di Quartararo e Miller, e Marini che chiude la top ten. Cade, però Joan Mir al giro 7, proprio mentre era in lotta con il compagno di team in Honda. Alla fine del giro 9, in curva 13, un altro colpo di scena: cade Alex Marquez! Cade esattamente con la stessa dinamica di Di Giannantonio, lasciando Marc al comando con oltre 1''3 di margine sull'Aprilia di Fernandez. Ottima la gara di Acosta, che si riavvicina a Ogura e sogna un posto sul podio.

Marquez se ne va, tre in lizza per due posti sul podio!

Al 13° giro si accende Ai Ogura che sembra riuscire a staccare Acosta e accenna a un ricongiungimento con Fernandez, mentre il vantaggio di Marquez aumenta di qualche decimo ogni giro sul connazionale dell'Aprilia. Si alza, invece, il ritmo di Bagnaia, che resta in sesta piazza, ma più staccato dal leader della classifica Martin. A metà gara Marquez ha un vantaggio di 1''8 su Fernandez, mentrelo spagnolo ha Ogura e Acosta non lontani, tutti con fondate speranze di salire sul podio a fine gara. Più staccati Martin, Bagnaia, Quartararo, Miller, Marini e Binder che chiudono la top ten.

Acosta si stacca, Bagnaia torna sotto a Martin

A due terzi di gara Acosta comincia a pagare dazio e a staccarsi da Raul Fernandez e Ai Ogura, i due Aprila Trackhouse che sembrano ogni giro più sicuri di salire sul podio insieme, da decidere l'ordine. Marc Marquez, invece, continua il suo dominio ''dolce'', allungando piano piano di un decimino al giro e portando il suo margine a più di 2'' sugli inseguitori. Per la quinta posizione, invece, non sembra finita perché il divario tra Martin e Bagnaia si riduce a 4 decimi. Al giro 22 cade Crutchlow e si ritira, cadendo a curva 3.

Ogura secondo! Che lotta tra Bagnaia e Martin!

Al giro 24 Ogura rompe gli indugi, si avvicina al compagno per un primo tentativo, ma la giro dopo il giapponese si prende di giustezza la seconda posizione, chiudendo la porta a ogni possibilità di risposta del compagno. Il giapponese prende subito un po' di margine su Fernandez, per difendere un secondo posto prezioso soprattutto in ottica mondiale. Da dietro, invece, si infiamma una lotta che ci ha accompagnato per anni, quella tra Bagnaia e Martin, che risponde duramente a un primo attacco di Pecco. Al giro successivo ancora un attacco di Pecco che però è sterile, e Jorge chiude ancora la porta.

Trionfa Marquez, Martin resiste a Bagnaia!

Negli ultimi giri continuano gli attacchi di Bagnaia a Martin, anche in posti dove è inusuale farlo, ma Jorge getta il cuore oltre l'ostacolo e riesce a difendersi fino alla fine. Davanti Marquez gestisce il suo margine, che torna sotto i due secondi su Ogura, e trionfa per l'ennesima volta al Sachsenring! Ogura fa secondo ed è anche la posizione che ora occupa in classifica, lanciando fortissimo la sua candidatura per il titolo! Terzo Fernandez, poi l'ottimo Pedro Acosta e per il quinto posto, come detto, Martin riesce a tenere dietro Bagnaia. Finiscono in top ten anche Quartararo, Marini, Bastianini e Binder. Moreira, Miller, Morbidelli, Rins e Razgatlioglu chiudono la classifica, con 15 classificati e 5 ritirati.

Griglia di partenza MotoGP Germania 2026

Risultati Gran Premio MotoGP Germania 2026

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Pubblicato da Simone Valtieri, 12/07/2026