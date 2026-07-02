Morbidelli rilancia le promozioni: anche a luglio tante offerte su moto e scooter

Morbidelli ha deciso di estendere a tutto il mese di luglio le promozioni attive sulla propria gamma di moto e scooter. Presso la rete dei concessionari, sarà inoltre possibile trovare maggio informazioni su iniziative pensate per chi desidera entrare nel mondo Morbidelli.

Entrando più nel dettaglio delle offerte, le promozioni in corso si articolano in due aree principali: offerte dedicate ai veicoli e vantaggi esclusivi su accessori e configurazioni viaggio.

Offerte Morbidelli: moto e scooter

Prorogata l'offerta lancio sulla Morbidelli N125V, la naked 125 cc equipaggiata con un motore bicilindrico a V raffreddato a liquido e un forcellone monobraccio in alluminio, disponibile al prezzo di 3.990 euro per tutto il mese di luglio.

Morbidelli N125V: debutta a EICMA 2025 la naked ottavo di litro

Passiamo alla piccola Morbidelli F125 in livrea ''URBAN'' disponibile al prezzo promozionale di 2.590 euro con un vantaggio cliente di 200 euro. La promo riguarda le colorazioni Bianco Lucido ''URBAN'', Nero Antracite ''URBAN'' e Azzurro ''URBAN''.

Offerte: accessori

Andando avanti, la maxi adventure Morbidelli T1002VX è disponibile a 8.990 euro con tris di valigie in alluminio incluso. In particolare, il kit comprende top case da 45 litri e valigie laterali da 45 e 40 litri, per una capacità complessiva di 130 litri. Invece, lo scooter Morbidelli SC125LX viene proposto con parabrezza e bauletto inclusi, aumentando comfort, protezione aerodinamica e praticità negli spostamenti quotidiani.

Infine, a luglio continua anche la promozione dedicata alla Morbidelli SC125RE proposta a 2.890 euro con parabrezza incluso.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 02/07/2026