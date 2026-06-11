Offerte moto

Moto e scooter Morbidelli in offerta: prezzi speciali per tutto giugno

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1 ora fa - Giugno con sconti Morbidelli: dalla F125 alla T1002VX con valigie incluse

Dalla nuova N125V alla maxi adventure T1002VX, passando per gli scooter SC125LX e SC125RE: tutte le promozioni Morbidelli attive a giugno e i vantaggi riservati ai clienti

Per tutto il mese di giugno 2026, Morbidelli propone una serie di offerte speciali su moto e scooter. Promozioni valide quindi fino alla fine del mese, salvo proroghe, presso le concessionarie aderenti. Entriamo nei dettagli e andiamo a scoprire quali sono i vantaggi clienti che Morbidelli offre.

Morbidelli: offerte moto

Partiamo dalla Morbidelli N125V che fino alla fine del mese è proposta al prezzo promozionale di 3.990 euro. Si tratta della nuova piccola naked che si caratterizza per la presenza di un motore bicilindrico a V di 125 cc. Andiamo avanti.

Fino al 30 giugno 2026, Morbidelli F125 in livrea URBAN è disponibile al prezzo promozionale di 2.590 euro, con un vantaggio cliente di 200 euro rispetto al prezzo di listino. L'offerta riguarda le colorazioni Bianco Lucido URBAN, Nero Antracite URABAN e Azzurro URBAN.

A giugno c'è una promozione anche sulla T1002VX, una maxi adventure, che fino alla fine del mese è proposta a 8.990 euro con tris di valigie incluso. Nello specifico, il kit di valigie comprende top case da 45 litri e valigie laterali da 45 litri (sinistra) e 40 litri (destra), per una capacità totale di 130 litri.

Morbidelli T1002VX 2025: il frontale

Offerte scooter

Passiamo alle promozioni di giugno 2026 di Morbidelli per quanto riguarda gli scooter. Fino alla fine del mese, Morbidelli SC125LX è disponibile a 2.790 euro con parabrezza e bauletto inclusi. C'è poi l'offerta sul modello SC125RE che è disponibile al prezzo speciale di 2.890 euro con parabrezza incluso.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 11/06/2026
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Appassionato di auto, moto e grande amante della tecnologia, non resisto a provare le ultime novità a 2 e 4 ruote (e non solo...).

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