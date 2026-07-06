Morbidelli C652V arriva in Italia: la nuova cruiser parte da 6.990 euro

Ci siamo, sul mercato italiano è in arrivo la nuova Morbidelli C652V. Si tratta di una power cruiser di media cilindrata che sarà effettivamente disponibile nelle concessionarie da questo mese di luglio. Disponibile nella colorazione Nero Vulcano con cerchi color oro, questo modello si rivolge a motociclisti che cercano una cruiser con contenuti premium ma razionale.

Morbidelli C652V

Motore bicilindrico a V

Il cuore pulsante della Morbidelli C652V è un bicilindrico a V da 650 cc, raffreddato a liquido, in grado di erogare 55,7 CV a 7.500 giri/min e una coppia corposa di 62,0 N·m a 6.000 giri/min. Questo propulsore è stato tarato per offrire una risposta pronta soprattutto a bassi e medi regimi. Tale unità è poi abbinata a un cambio a 6 marce, frizione antisaltellamento e trasmissione finale a cinghia che garantisce una maggiore silenziosità di marcia e una ridotta manutenzione.

Ciclistica

Morbidelli C652V adotta un telaio a doppia culla in alluminio. Il tutto è abbinato a una forcella rovesciata da 43 mm con 138 mm di escursione e a un monoammortizzatore posteriore con leveraggio progressivo. La scheda tecnica della cruiser mette poi in evidenza l'interasse di 1.645 mm, il serbatoio da 18,5 litri, la sella ribassata a 710 mm da terra e i pneumatici da 130/70R18 e 200/55R16.

Morbidelli C652V

La moto può contare inoltre su di un impianto frenante con doppio disco anteriore da 300 mm e disco posteriore da 240 mm, gestiti da ABS a doppio canale. La dotazione di serie include anche controllo di trazione e due riding mode, Standard e Sport, per adattare la risposta della moto alle diverse situazioni di guida.

La dotazione elettronica della nuova cruiser di Morbidelli comprende illuminazione full LED, presa USB e strumentazione combinata analogico-digitale. Inoltre, grazie alla sella passeggero amovibile sarà possibile una rapida conversione in stile bobber.

Prezzo

Quanto costa la nuova Morbidelli C652V in Italia? 6.990 euro.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 06/07/2026