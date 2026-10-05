Morbidelli, le offerte moto e scooter di ottobre: sconti e accessori inclusi

Morbidelli anche per questo mese di ottobre 2026 continua a proporre una serie di offerte per alcune delle sue moto e scooter. Stiamo parlando di sconti o di una serie di accessori inclusi nel prezzo. In alcuni casi si tratta anche di proroghe di promozioni precedenti.

Mobidelli, le offerte moto di ottobre 2026

Partiamo dalla Morbidelli F125 che fino alla fine del mese è proposta in allestimento Urban con uno sconto di 200 euro. Il prezzo è dunque di 2.590 euro. Sono 3 esattamente le colorazioni in cui si può avere la piccola naked: Bianco Lucido, Nero Antracite e Azzurro. Ricordiamo che questo modello si caratterizza per offrire un motore monocilindrico da 124 cc omologato Euro 5+, capace di erogare 14,48 CV a 9.500 giri/min, l’illuminazione Full LED, il sistema ABS a doppio canale e la forcella upside-down.

Morbidelli N125V

Sempre fino al 31 ottobre è in promozione la Morbidelli N125V che si caratterizza per disporre di un motore bicilindrico di 125 cc, configurazione molto rara nel suo segmento. Per tutto il mese, la moto è proposta a 3.990 euro. La prossima offerta è partita ad agosto ma è valida fino a esaurimento scorte.

Stiamo parlando della Morbidelli T1002VX che è venduta al prezzo di 8.990 euro con tris di valigie in alluminio incluso e un treno di pneumatici Karoo 4 Street. Il tris di valigie, composto da un bauletto da 45 litri e due valigie laterali da 45 e 40 litri, offre una capacità complessiva di 130 litri. A completare la promozione, per ogni esemplare acquistato, viene consegnato un treno di pneumatici Metzeler Karoo 4 Street in aggiunta agli pneumatici di primo equipaggiamento.

Mobidelli, le offerte scooter di ottobre 2026

Per lo scooter Morbidelli SC125LX la promozione è valida fino a esaurimento scorte (partita ad agosto). Questo modello, in grigio, è offerto con 200 euro di sconto e cioè 2.590 euro, con parabrezza e bauletto inclusi. Promo valida solo nelle concessionarie aderenti.

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