Aprilia SXR 125, arriva il nuovo scooter per la città con strumentazione TFT e fari a LED

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Aprilia amplia la sua gamma di scooter con un nuovo modello più accessibile. Lo SXR, finora venduto in Europa solo con il motore 50 arriva anche in versione 125. Presentato in queste ore a EICMA 2026, il nuovo SXR 125 è nelle intenzioni di Aprilia la porta d’ingresso al marchio, pensata per la città e per chi per la prima volta sale in sella a uno scooter. Rispetto al 50 l’allestimento è più ricco, e Aprilia punta su dotazioni che di solito si trovano su modelli più costosi.
Design e praticità
Lo stile riprende quello delle moto sportive Aprilia. Al centro dello scudo anteriore c’è il gruppo ottico a LED, con due fari divisi da un terzo elemento centrale che richiama il triplo faro delle sportive della Casa. Nei fari sono integrate le luci diurne, anche queste a LED, e gli indicatori di direzione. Il manubrio rialzato offre una posizione di guida eretta e il parabrezza ripara dall’aria. La pedana piatta lascia spazio ai piedi e permette di trasportare piccoli bagagli, tenuti fermi dal gancio sul retroscudo. La sella è lunga 850 mm, abbastanza per viaggiare in due, e alta da terra solo 804 mm, quindi lo scooter si gestisce facilmente anche da fermi. Il vano sottosella da 20 litri ha una luce di cortesia e contiene un casco jet. Ci sono anche il portapacchi con le maniglie per il passeggero e un vano nel retroscudo con presa USB per ricaricare il telefono.
Motore e ciclistica
Il motore è un monocilindrico di 125 cc a quattro tempi raffreddato ad aria. Eroga 7,8 kW, pari a 11 CV, a 7.400 giri. È tarato per l’uso urbano, fatto di continue ripartenze, e secondo Aprilia è parco nei consumi, anche se il comunicato non fornisce dati. Coppia, peso e capienza del serbatoio non sono stati comunicati. Il telaio è un monoculla in tubi d’acciaio con elementi in lamiera stampata. I cerchi sono nuovi, da 14”, con pneumatici 120/70, una misura generosa per la categoria che a detta della Casa migliora stabilità e maneggevolezza. Davanti c’è un disco da 220 mm con pinza a doppio pistoncino, dietro un tamburo da 140 mm, collegati dalla frenata combinata CBS.
Strumentazione TFT e connettività
La novità principale rispetto al 50 è la strumentazione digitale TFT a colori da 5“. Secondo Aprilia è l’unica del suo genere tra gli scooter di questa fascia. Con la centralina Aprilia MIA, venduta come accessorio, lo schermo si collega via Bluetooth allo smartphone. Mostra le chiamate, la musica e la navigazione con indicazioni a pittogrammi. Il menu si gestisce dai nuovi blocchetti elettrici al manubrio.
Colori e accessori
Lo SXR 125 è disponibile in bianco, argento e nero lucidi. La versione S è rossa lucida, con plastiche e cerchi neri. Tra gli accessori ci sono un bauletto da 32 litri che contiene un casco modulare, un parabrezza più alto e protettivo, il tappetino antiscivolo per la pedana e il cavalletto laterale. Per l’inverno c’è il telo coprigambe, con cavo d’acciaio antifurto e coprisella impermeabile.
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Dimmi che auto guidi e ti dirò chi sei. Che sia per scelta, esigenza o nessuna delle due, l’auto racconta molto delle persone. Non solo di chi ne fa un manifesto del proprio stile di vita. Daniele scrive di automobili perché raccontano molto del tempo in cui vengono pensate, prodotte e commercializzate. Cambiano forma, alimentazione e nome, ma continuano a dire qualcosa su chi le compra (e chi no). Giornalista pubblicista, racconta il mondo dell’auto cercando di capire cosa comunica davvero, oltre ai CV e ai consumi.