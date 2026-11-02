Fantic XXF250 EVO, la cross da 250 cc cambia motore e apre la nuova Evolution Series

Con la XXF250 EVO Fantic mette in pratica la Evolution Series, l’approccio annunciato a giugno che supera il concetto di model year. Gli aggiornamenti arrivano solo quando un’innovazione è davvero matura e porta un vantaggio concreto nelle prestazioni. La XXF250 EVO è la prima moto della nuova serie e, secondo Fantic, non è un semplice aggiornamento. Ha un motore nuovo, la frizione idraulica, il telaio rivisto e un nuovo setting delle sospensioni, con diverse soluzioni prese dalla sorella maggiore XXF450.

Il nuovo motore

Fantic XXF250 EVO, lo scarico

Il monocilindrico da 250 cc a quattro tempi è raffreddato a liquido, con doppio albero a camme in testa e quattro valvole. Alesaggio e corsa misurano 77 e 53,6 mm, con un rapporto di compressione di 14,1 a 1. È stato progettato per dare il meglio agli alti regimi. Secondo Fantic ha più potenza e più coppia in tutto l’arco di utilizzo e il limitatore interviene più in alto, ma i valori non sono stati comunicati. La distribuzione usa bilancieri a dito di derivazione superbike, mentre aspirazione e airbox sono stati rivisti per far entrare più aria. L’alimentazione è a iniezione elettronica, l’accensione è di tipo TCI e l’avviamento è elettrico. La lubrificazione è a carter umido, con 1,2 litri di olio.

Fantic XXF250 EVO, il nuovo motore

Il cambio ha cinque marce. Lo scarico Akrapovič è confermato di serie. La novità più importante è la frizione multidisco a comando idraulico. Al posto delle classiche molle elicoidali usa una molla a tazza, e la campana è integrata in acciaio con l’ingranaggio della trasmissione primaria. Secondo Fantic garantisce un funzionamento costante anche sotto sforzo, senza bisogno di regolazioni durante le sessioni in pista.

Telaio e sospensioni

Fantic XXF250 EVO a EICMA 2026

Il telaio perimetrale in alluminio è stato aggiornato e deriva da quello della XXF450. La struttura interna ed esterna è rivista, il trave anteriore è più sottile e i supporti del motore sono nuovi, per ottimizzare la rigidezza. Anche il telaietto posteriore e il forcellone, a sezione variabile con leveraggio progressivo, sono in alluminio. Lo sterzo ha un’inclinazione di 26,9 gradi e un’avancorsa di 119 mm. Le sospensioni sono KYB. La forcella SSS da 48 mm ha un nuovo setting e 310 mm di escursione. Il monoammortizzatore è nuovo, con 295 mm di escursione e un registro manuale della compressione alle basse velocità. Entrambi sono completamente regolabili. Le ruote hanno cerchi da 21” per 1,60” all’anteriore e da 19” per 1,85” al posteriore, con pneumatici 80/100 e 100/90. I freni hanno un disco da 270 mm all’anteriore e da 240 mm al posteriore, e l’impianto posteriore è stato alleggerito per ridurre le masse non sospese.

Elettronica, misure e prezzo

Fantic XXF250 EVO, il dettaglio

L’elettronica ruota attorno alla centralina Athena-GET. Le mappe motore si selezionano dal manubrio e ci sono il controllo di trazione e il Launch Control per le partenze. Mappature e controlli si personalizzano con l’app WiGET. Le sovrastrutture sono più snelle e compatte, per lasciare al pilota più libertà di movimento. Secondo il comunicato la XXF250 EVO pesa 101 kg in ordine di marcia. È lunga 2.185 mm, larga 825 mm e alta 1.275 mm, con un interasse di 1.480 mm e la sella a 970 mm. Il serbatoio contiene 6,2 litri. Le grafiche sono quelle Fantic Racing, con i dettagli dedicati alla versione Evo. La Fantic XXF250 EVO costa 10.890 euro, IVA inclusa.

VEDI ANCHE

Tags