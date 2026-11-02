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Fantic XXF250 EVO, la cross da 250 cc cambia motore e apre la nuova Evolution Series

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2 ore fa - Motore nuovo, frizione idraulica e telaio derivato dalla XXF450.

Fantic supera il model year e aggiorna le moto solo quando l’innovazione è matura. La XXF250 EVO costa 10.890 euro.
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Con la XXF250 EVO Fantic mette in pratica la Evolution Series, l’approccio annunciato a giugno che supera il concetto di model year. Gli aggiornamenti arrivano solo quando un’innovazione è davvero matura e porta un vantaggio concreto nelle prestazioni. La XXF250 EVO è la prima moto della nuova serie e, secondo Fantic, non è un semplice aggiornamento. Ha un motore nuovo, la frizione idraulica, il telaio rivisto e un nuovo setting delle sospensioni, con diverse soluzioni prese dalla sorella maggiore XXF450.

Il nuovo motore

Fantic XXF250 EVO, lo scarico

Il monocilindrico da 250 cc a quattro tempi è raffreddato a liquido, con doppio albero a camme in testa e quattro valvole. Alesaggio e corsa misurano 77 e 53,6 mm, con un rapporto di compressione di 14,1 a 1. È stato progettato per dare il meglio agli alti regimi. Secondo Fantic ha più potenza e più coppia in tutto l’arco di utilizzo e il limitatore interviene più in alto, ma i valori non sono stati comunicati. La distribuzione usa bilancieri a dito di derivazione superbike, mentre aspirazione e airbox sono stati rivisti per far entrare più aria. L’alimentazione è a iniezione elettronica, l’accensione è di tipo TCI e l’avviamento è elettrico. La lubrificazione è a carter umido, con 1,2 litri di olio.

Fantic XXF250 EVO, il nuovo motore

Il cambio ha cinque marce. Lo scarico Akrapovič è confermato di serie. La novità più importante è la frizione multidisco a comando idraulico. Al posto delle classiche molle elicoidali usa una molla a tazza, e la campana è integrata in acciaio con l’ingranaggio della trasmissione primaria. Secondo Fantic garantisce un funzionamento costante anche sotto sforzo, senza bisogno di regolazioni durante le sessioni in pista.

Telaio e sospensioni

Fantic XXF250 EVO a EICMA 2026

Il telaio perimetrale in alluminio è stato aggiornato e deriva da quello della XXF450. La struttura interna ed esterna è rivista, il trave anteriore è più sottile e i supporti del motore sono nuovi, per ottimizzare la rigidezza. Anche il telaietto posteriore e il forcellone, a sezione variabile con leveraggio progressivo, sono in alluminio. Lo sterzo ha un’inclinazione di 26,9 gradi e un’avancorsa di 119 mm. Le sospensioni sono KYB. La forcella SSS da 48 mm ha un nuovo setting e 310 mm di escursione. Il monoammortizzatore è nuovo, con 295 mm di escursione e un registro manuale della compressione alle basse velocità. Entrambi sono completamente regolabili. Le ruote hanno cerchi da 21” per 1,60” all’anteriore e da 19” per 1,85” al posteriore, con pneumatici 80/100 e 100/90. I freni hanno un disco da 270 mm all’anteriore e da 240 mm al posteriore, e l’impianto posteriore è stato alleggerito per ridurre le masse non sospese.

Elettronica, misure e prezzo

Fantic XXF250 EVO, il dettaglio

L’elettronica ruota attorno alla centralina Athena-GET. Le mappe motore si selezionano dal manubrio e ci sono il controllo di trazione e il Launch Control per le partenze. Mappature e controlli si personalizzano con l’app WiGET. Le sovrastrutture sono più snelle e compatte, per lasciare al pilota più libertà di movimento. Secondo il comunicato la XXF250 EVO pesa 101 kg in ordine di marcia. È lunga 2.185 mm, larga 825 mm e alta 1.275 mm, con un interasse di 1.480 mm e la sella a 970 mm. Il serbatoio contiene 6,2 litri. Le grafiche sono quelle Fantic Racing, con i dettagli dedicati alla versione Evo. La Fantic XXF250 EVO costa 10.890 euro, IVA inclusa.

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    Dimmi che auto guidi e ti dirò chi sei. Che sia per scelta, esigenza o nessuna delle due, l’auto racconta molto delle persone. Non solo di chi ne fa un manifesto del proprio stile di vita. Daniele scrive di automobili perché raccontano molto del tempo in cui vengono pensate, prodotte e commercializzate. Cambiano forma, alimentazione e nome, ma continuano a dire qualcosa su chi le compra (e chi no). Giornalista pubblicista, racconta il mondo dell’auto cercando di capire cosa comunica davvero, oltre ai CV e ai consumi.

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