Honda V3R 900 E-Compressor: il design definitivo svelato in video

Al Salone di Milano EICMA 2026, Honda ha tolto i veli alla versione definitiva destinata alla produzione in serie della V3R 900 E-Compressor. Il comunicato ufficiale e il video dedicato ci permettono di esaminare da vicino le scelte tecniche e le linee definitive di questa naked fuori dagli schemi.

Forme muscolose e componentistica di pregio

Il modello esposto riprende fedelmente la muscolosità e l'inconfondibile architettura asimmetrica delle sovrastrutture già viste sul prototipo presentato ad EICMA 2025. Un'asimmetria che salta all'occhio osservando le dimensioni delle prese d'aria ai lati del serbatoio, con quella di destra decisamente più ampia.

Analizzando i dettagli costruttivi della versione definitiva, noti subito scelte orientate alla riduzione dei pesi e alla raffinatezza tecnica. La moto adotta un serbatoio e un impianto di scarico realizzati interamente in titanio e la connettività è allo stato dell'arte. Risponde presente l'ultima evoluzione del sistema Honda RoadSync, abbinata a un'interfaccia grafica ancora più intuitiva.

Il sistema integra poi nuove funzionalità assistite dall'intelligenza artificiale inedite in ambito motociclistico, a partire dai comandi vocali che ti permettono di interagire con il sistema durante la guida.

Il compressore elettrico: tecnica e prestazioni

Il vero elemento di rottura di questo progetto risiede nel gruppo propulsore, inserendosi nella scia delle innovazioni storiche della casa di Tokyo. Già l'architettura a V del motore a tre cilindri è oggi una vera rarità, che affonda le sue origini nella Honda NS500 da GP portata in gara da Freddie Spencer nel 1982.

La moto di Spencer, però, era a due tempi, proprio come la derivata stradale NS400R del 1985 e la piccola MVX250F del 1983. La V3R adotta invece un motore a quattro tempi dotato di un esclusivo compressore elettrico, in grado di regolare la sovralimentazione in modo indipendente dai regimi del motore.

I vantaggi di questa soluzione sono la risposta pronta sin dai bassi regimi - che supera i limiti dei sistemi tradizionali - e una superiore efficienza volumetrica: partendo da una cilindrata di 900 cc, il propulsore assicura prestazioni paragonabili a quelle di un motore di circa 1.200 cc.

Prospettive di commercializzazione

Con la presentazione della veste definitiva a EICMA 2026, il progetto compie il passo decisivo verso la catena di montaggio. Lo sviluppo procede rapidamente e la casa giapponese ha confermato che ulteriori dettagli sui tempi di avvio della produzione in serie saranno comunicati prossimamente. Prezzi compresi.

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