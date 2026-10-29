Kawasaki porta a EICMA Corleo: il robot quadrupede per il fuoristrada

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Kawasaki non si limiterà a portare a EICMA 2026 la sua gamma di moto e le sue ultime novità. Infatti, la casa giapponese ha deciso di esporre qualcosa di molto particolare. Si tratta di un particolarissima veicolo per la mobilità individuale. Particolare per via delle sue forme visto che Corleo, così si chiama, ha 4 zampe come gli animali. Viene infatti descritto come un veicolo robotico quadrupede che ''unisce le prestazioni in fuoristrada rese possibili dalla robotica quadrupede alla maneggevolezza e alla stabilità che Kawasaki ha sviluppato in oltre mezzo secolo di innovazione e produzione motociclistica''.
Com'è fatto Corleo
Altra particolarità, Corleo è alimentato a idrogeno, una tecnologia su cui sta investendo la casa giapponese. Come si controlla? Una volta saliti, si gestisce attraverso gli spostamenti del peso del pilota, similmente a come si fa con i cavalli. L'obiettivo di Kawasaki è quello di offrire un veicolo capace di offrire prestazioni, stabilità e piacere di guida su ogni terreno.
La casa giapponese ha pure raccontato che svilupperà un sistema di navigazione dedicato a Corleo in grado di rilevare condizioni meteorologiche, temperatura, caratteristiche del terreno e persino la presenza di animali selvatici. Il tutto per offrire una guida ancora più sicura. Il servizio sarà disponibile sia sul pannello strumenti di Corleo sia tramite diversi dispositivi smart.
Il progetto di questo particolarissimo veicolo per la mobilità è affidato al Safe Adventure Business Development Team di Kawasaki, che risponde direttamente al Presidente di Kawasaki Heavy Industries, a testimonianza dell’importanza strategica di Corleo. Ecco cosa racconta di questo progetto Shigemi Tanaka, Managing Director di Kawasaki Motors Europe:
Kawasaki è all’avanguardia in numerosi ambiti di attività e di ricerca. Corleo è soltanto un esempio non solo della straordinaria ampiezza delle competenze tecniche, industriali e ambientali presenti in tutta la nostra azienda, ma anche una manifestazione concreta del nostro impegno verso un futuro a zero emissioni di carbonio, che comprende concetti come la libertà personale attraverso Safe Adventure. Ringraziamo i colleghi di Kawasaki Motors Italy, che ospitano lo stand e hanno reso possibile questa esposizione a EICMA. Ci auguriamo che, oltre ad ammirare tutti i nostri nuovi modelli 2027 e la gamma attuale, il pubblico rimanga affascinato ed entusiasta quanto noi dall’esperienza del concept Corleo.
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Appassionato di auto, moto e grande amante della tecnologia, non resisto a provare le ultime novità a 2 e 4 ruote (e non solo...).