EICMA 2026 sarà la più grande di sempre: 10 padiglioni e oltre 2.100 marchi

EICMA si prepara a un'edizione da record. Presentata ufficialmente oggi a Milano, l'83ª edizione dell'Esposizione internazionale delle due ruote si annuncia come la più grande di sempre da quando la manifestazione si svolge a Fiera Milano Rho. Per la prima volta saranno occupati ben 10 padiglioni, uno in più rispetto al 2025, per una superficie complessiva che supera i 300.000 metri quadrati, comprese le aree esterne.

I numeri raccontano bene le dimensioni dell'evento: 754 espositori, 2.120 brand provenienti da 52 Paesi, con una presenza internazionale che rappresenta il 74% dei marchi. Interessante anche il dato relativo agli espositori diretti: circa il 30% è costituito da aziende che tornano a EICMA oppure partecipano per la prima volta.

L'appuntamento è fissato dal 3 all'8 novembre 2026, con le prime due giornate riservate a stampa e operatori e l'apertura al pubblico da giovedì 5 novembre.

SPEED LEGENDS: LA STORIA DELLA MOTOGP ARRIVA A EICMA

Tra le principali novità di quest'anno c'è Speed Legends, una mostra realizzata nell'ambito della collaborazione tra EICMA e MotoGP, con il patrocinio della Federazione Internazionale di Motociclismo.

All'interno del Padiglione 22, su una superficie di circa 1.000 metri quadrati, saranno esposte oltre 30 moto storiche, affiancate dalle cinque MotoGP protagoniste della stagione 2026. Un viaggio attraverso l'evoluzione tecnica e sportiva della classe regina, dalle moto del passato fino ai prototipi attuali.

Sempre nel Padiglione 22 tornerà anche la Dakar, grazie al rinnovo della collaborazione con ASO. Dopo la mostra Desert Queens del 2025, quest'anno lo spazio dedicato al rally raid comprenderà una selezione di moto storiche e moderne, oltre a un container ufficiale Dakar con contenuti interattivi.

MOTOLIVE: TORNANO BAYLISS, MELANDRI E LE LEGGENDE DELLE CORSE

Bayliss e Melandri tra i piloti che animeranno l'area esterna di EICMA 2026

Ancora tantantissima azione presso l'area MotoLive. L'area esterna, che supera i 60.000 metri quadrati, ospiterà nuovamente gare, spettacoli, freestyle motocross, trial acrobatico e test ride gratuiti, accompagnati dalla musica di Radio Deejay. Tra gli ospiti speciali dell'edizione 2026 ci sarà il pluricampione del mondo di Trial Toni Bou, mentre nel fine settimana tornerà la Champions Charity Race Legend, con alcuni dei nomi più importanti della storia del motociclismo pronti a sfidarsi nei duelli a inseguimento.

Già confermati Troy Bayliss, Marco Melandri, Stefan Everts, Chicco Chiodi, Christophe Pourcel e Ruben Xaus, per un parterre che riunirà complessivamente oltre venti titoli mondiali.

Spazio anche alle competizioni riservate alle bicilindriche, che vedranno impegnate 20 Case costruttrici con alcuni dei modelli protagonisti del mercato.

NON SOLO MOTO DA GUARDARE: TORNANO I TEST RIDE

Anche quest'anno EICMA offrirà la possibilità di salire in sella grazie a Y.U.M. – Your Urban Mobility, l'area dedicata alla mobilità urbana. Negli oltre 8.000 metri quadrati riservati all'iniziativa saranno disponibili più di 40 veicoli in prova, tra scooter e mezzi elettrici ed endotermici, messi a disposizione da 10 espositori. Confermato anche EICMA Adventouring, lo spazio dedicato al mototurismo d'avventura e agli organizzatori del Trofeo EICMA Adventure Series FMI. Nel Padiglione 22 saranno presenti realtà come Sterrare è Umano, 1.000 Sassi, Umbria Raid Experience, Terre Lucane Adventure e Queen Trophy. Al Padiglione 18, invece, tornerà l'area dedicata alle start-up e alle nuove tecnologie per la mobilità.

EICMA 2026: DATE, ORARI E PREZZI DEI BIGLIETTI

L'edizione 2026 si svolgerà a Fiera Milano Rho dal 3 all'8 novembre, ma le prime due giornate saranno riservate agli addetti ai lavori. Di seguito un po' di informazioni utili.

Per il pubblico, i cancelli apriranno giovedì 5 novembre, con orario continuato dalle 9:30 alle 18:30 fino a domenica 8. I biglietti sono già disponibili in prevendita sul sito ufficiale EICMA, con prezzi che partono da 20 euro per l'intero e 10 euro per il ridotto riservato ai bambini dai 4 ai 13 anni, ai quali vanno aggiunti 1,50 euro di spese di gestione.

Torna anche il biglietto pomeridiano, disponibile in numero limitato e valido dalle 13:30, al prezzo online di 14 euro per l'intero e 7 euro per il ridotto, sempre oltre alle spese di gestione.

COME ARRIVARE A EICMA: 15.000 PARCHEGGI GRATUITI

Una delle novità più interessanti per chi raggiungerà il Salone in automobile riguarda la mobilità. Per le giornate dal 6 all'8 novembre saranno disponibili circa 15.000 posti auto gratuiti, distribuiti tra parcheggi di interscambio e altre aree dedicate. Quasi 11.000 posti saranno messi a disposizione in 11 parcheggi ATM collegati alle principali linee della metropolitana milanese, mentre sabato e domenica si aggiungeranno 1.350 posti gratuiti presso lo Stadio San Siro, collegato alla linea M5. I parcheggi potranno essere prenotati contestualmente all'acquisto del biglietto EICMA.

Confermata anche la collaborazione con Trenord, attraverso la piattaforma Discovera, e quella con BusForFun, che permetterà di raggiungere direttamente la manifestazione da numerose città italiane acquistando viaggio e ingresso in un'unica soluzione.

Insomma, l'EICMA dei record non punta soltanto a mettere in mostra più moto, ma anche a offrire un'esperienza sempre più completa. E naturalmente ci saremo anche noi di MotorBox, pronti a raccontarvi tutte le novità più interessanti dell'edizione 2026.

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