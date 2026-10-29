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Kove: a EICMA 2026 arriva la 450 Enduro, anche in versione omologata

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14 fa - Omologata per la circolazione stradale, racing per il massimo delle performance

Kove presenta a EICMA due versioni della 450 Enduro: omologata per la circolazione stradale, racing per il massimo delle performance
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Tra le numerose novità presenti sullo stand Kove a EICMA 2026 c'è anche la nuova 450 Enduro, pensata per chi desidera una vera moto da enduro specialistico con l'affidabilità e la praticità necessarie per la circolazione stradale di tutti i giorni. 

Due versioni: omologata e non

Kove 450 Enduro

La nuova enduro cinese arriva sia in versione Euro 5+, sia in versione racing. Scopriamo cosa le differenzia. Per la 450 Enduro omologata abbiamo un motore monocilindrico SOHC da 449,9 cc raffreddato a liquido che eroga 35 kW e 40 Nm con un sistema ABS a doppio canale. Un telaio in acciaio ad alta resistenza, un telaietto posteriore in lega di alluminio e un peso in ordine di marcia di 120 kg mantengono il pacchetto focalizzato sulle prestazioni off-road.

Le sospensioni completamente regolabili offrono un'escursione anteriore di 310 mm e posteriore di 290 mm, supportate da un'altezza da terra di 285 mm per affrontare solchi, rocce e percorsi sconnessi. Il cambio a sei marce copre sia i tratti tecnici sia i trasferimenti stradali tra le varie zone di guida. 

La versione racing ricalca lo stile, ma ha componentistica non omologata per la circolazione stradale. Cambiano leggermente anche le prestazioni, con incrementi sensibili per i picchi di potenza e coppia, in questo caso rispettivamente di 45 kW e 50 Nm a fronte di un peso in ordine di marcia di 118 kg.

Quando arriva

L'arrivo sul mercato della Kove 450 Enduro è previsto nella seconda metà del 2027, il prezzo non è ancora stato comunicato.

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Danilo Chissalé
Danilo Chissalé
Un talento naturale, nel senso che si è ritrovato a seguire la sezione Moto dopo aver svolto in passato ogni mestiere immaginabile, tranne quello di web editor. Ad aiutarlo, un amore smisurato per tutto ciò che gira attorno alle due ruote, oltre a una contagiosa simpatia e a una professionalità esemplare, che in breve tempo hanno contribuito a fare di Danilo un personaggio amato da colleghi e appassionati. Presto o tardi, il volume della musica che ascolta in cuffia mentre scrive le sue prove ne farà un centauro sordo più di uno scarico privo di Db killer.

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