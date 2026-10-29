Kove 125 Rally e 350 Rally, spirito Dakar: le nuove adventure debuttano a EICMA 2026

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Kove protagonista a EICMA 2026 dove ha svelato diverse novità per la sua gamma di moto. Per gli amanti dell'off-road, la casa motociclistica ha tolto il veli sulle nuove Kove 125 Rally e Kove 350 Rally. Entriamo nei dettagli e andiamo a scoprile più nei dettagli.
Nuova Kove 125 Rally
Modello che porta l'estetica e la tecnologia d'ispirazione Dakar nel segmento delle ottavo di litro. Stile rally per una moto adventure che può contare su di un motore monocilindrico da 124,7 cc raffreddato a liquido in grado di erogare 11 kW (15 CV) e 11 Nm di coppia.
La scheda tecnica parla poi di un peso a secco di 122 kg e di un'altezza sella di 860 mm. Kove 125 Rally dispone poi di una ruota anteriore da 21 pollici e una posteriore da 18 pollici. La moto offre una forcella con un'escursione di 215 mm, oltre a un'altezza da terra di 240 mm.
Ci sono poi un serbatoio carburante da 12,5 litri, l'ABS a doppio canale, l'illuminazione a LED e il display TFT della strumentazione da 6,75 pollici.
Il prezzo? Ancora da definire ma la nuova Kove 125 Rally arriverà nelle concessionarie nel 2027.
Nuova Kove 350 Rally
Altra novità è la nuova Kove 350 Rally, sorellina della 450 Rally. Moto del segmento adventure pensata per chi cerca la massima maneggevolezza senza rinunciare alle prestazioni nei lunghi trasferimenti.
Il cuore pulsante è un motore monocilindrico da 349,9 cc in grado di erogare una potenza di 30 kW (41 CV) e 33,7 Nm di coppia. Si tratta di un'unità dotata di un doppio albero di bilanciamento per ridurre le vibrazioni durante i viaggi più lunghi.
La moto adotta un telaio a doppia trave in acciaio abbinato a un forcellone in alluminio. La forcella regolabile presenta un'escursione di 250 mm, mentre la sospensione posteriore permette un'escursione di 230 mm. L'altezza da terra raggiunge i 260 mm.
La scheda tecnica della nuova Kove 350 Rally racconta di un serbatoio da 21 litri, modalità di guida Off-Road, Sport ed Eco, ABS a doppio canale e display TFT verticale da 6,75 pollici.
Il prezzo deve essere ancora definito ma la moto sarà comunque disponibile il prossimo anno.
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