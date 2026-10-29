Kove 125 Rally e 350 Rally, spirito Dakar: le nuove adventure debuttano a EICMA 2026

La 125 adotta un monocilindrico da 124,7 cc e 15 CV, mentre la 350 monta un'unità da 349,9 cc e 41 CV

Kove protagonista a EICMA 2026 dove ha svelato diverse novità per la sua gamma di moto. Per gli amanti dell'off-road, la casa motociclistica ha tolto il veli sulle nuove Kove 125 Rally e Kove 350 Rally. Entriamo nei dettagli e andiamo a scoprile più nei dettagli.

Nuova Kove 125 Rally

Modello che porta l'estetica e la tecnologia d'ispirazione Dakar nel segmento delle ottavo di litro. Stile rally per una moto adventure che può contare su di un motore monocilindrico da 124,7 cc raffreddato a liquido in grado di erogare 11 kW (15 CV) e 11 Nm di coppia.

Kove 125 Rally

La scheda tecnica parla poi di un peso a secco di 122 kg e di un'altezza sella di 860 mm. Kove 125 Rally dispone poi di una ruota anteriore da 21 pollici e una posteriore da 18 pollici. La moto offre una forcella con un'escursione di 215 mm, oltre a un'altezza da terra di 240 mm.

Ci sono poi un serbatoio carburante da 12,5 litri, l'ABS a doppio canale, l'illuminazione a LED e il display TFT della strumentazione da 6,75 pollici.

Kove 125 Rally

Il prezzo? Ancora da definire ma la nuova Kove 125 Rally arriverà nelle concessionarie nel 2027.

Nuova Kove 350 Rally

Altra novità è la nuova Kove 350 Rally, sorellina della 450 Rally. Moto del segmento adventure pensata per chi cerca la massima maneggevolezza senza rinunciare alle prestazioni nei lunghi trasferimenti.

Il cuore pulsante è un motore monocilindrico da 349,9 cc in grado di erogare una potenza di 30 kW (41 CV) e 33,7 Nm di coppia. Si tratta di un'unità dotata di un doppio albero di bilanciamento per ridurre le vibrazioni durante i viaggi più lunghi.

Kove 350 Rally

La moto adotta un telaio a doppia trave in acciaio abbinato a un forcellone in alluminio. La forcella regolabile presenta un'escursione di 250 mm, mentre la sospensione posteriore permette un'escursione di 230 mm. L'altezza da terra raggiunge i 260 mm.

La scheda tecnica della nuova Kove 350 Rally racconta di un serbatoio da 21 litri, modalità di guida Off-Road, Sport ed Eco, ABS a doppio canale e display TFT verticale da 6,75 pollici.

Kove 350 Rally

Il prezzo deve essere ancora definito ma la moto sarà comunque disponibile il prossimo anno.

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