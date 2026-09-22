Kove 650RR punta molto in alto: presto in Europa?

Kove 650RR era stato svelata lo scorso anno ad EICMA. C'è voluto un po' ma, adesso, la sportiva è arrivata sul mercato cinese e si prevede che presto possa arrivare sui mercati globali. In Europa nel corso del 2027? Possibile che ne sapremo di più già a novembre in occasione di EICMA 2026. La scheda tecnica è decisamente interessante e potrebbe diventare un modello molto interessante una volta arrivato sul mercato del Vecchio Continente.

Motore 4 cilindri e oltre 120 CV

Incastonato nel suo telaio troviamo un motore 4 cilindri da 645 cc in grado di erogare 124 CV, con la possibilità di allungare fino a quota 15.000 giri al minuto. Il telaio è in alluminio, pesa appena 11 kg e il peso complessivo della moto è dichiarato è di 188 kg.

Kove 650RR adotterà le più recenti tecnologie come una piattaforma inerziale a 6 assi. Troveremo quindi il controllo di trazione, diverse modalità di guida, sistema anti-impennata, oltre addirittura a un sistema di monitoraggio dell'angolo cieco e assistenza al cambio di corsia. Ciclistica raffinata con forcellone e sospensioni regolabili con forcella elettronica semiattiva. Il sistema frenante adotta invece pinze freno Brembo Stylema.

La 650RR è già iscritta al campionato mondiale Supersport 2027, dove si confronterà con moto come la Ducati Panigale V2 e la Yamaha R9. Quanto costa una supersportiva cinese come questa? Al momento non è chiaro quale sarà il prezzo sui mercati esteri, ma in Cina, suo paese d'origine, la 650RR viene venduta a circa 40.000 yuan che al cambio sono circa 5.200 euro. Ovviamente il prezzo europeo sarebbe più elevato ma dovrebbe rimanere molto competitivo.

Il 2027 sarà l'anno della Kove 650RR in Europa? Possibile e speriamo di saperne presto di più, magari a EICMA.

Fonte: Australian Motorcycles News

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