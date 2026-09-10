Kove 450RR, arriva in Italia la sportiva 4 cilindri: 70 CV e 165 kg

Kove amplia la sua gamma di moto nel segmento delle sportive annunciando l'introduzione sul mercato della nuova Kove 450RR. Si tratta di un modello che aveva fatto già da tempo la sua comparsa in Cina e adesso arriva pure in Italia. Una moto che attinge a piene mani dall'esperienza del marchio nel motorsport e che offre caratteristiche tecniche decisamente interessanti, abbracciando uno schema tecnica raro da trovare su questo segmento, tranne il caso della ben nota Kawasaki ZX-4 RR.

Un 4 cilindri che ama girare alto

Incastonato nel telaio multi-tubolare in acciaio ad alta resistenza dal peso di appena 7 kg, troviamo infatti un motore 4 cilindri da 443 cc che ama girare molto in alto. I numeri ci raccontano di 66,6 CV (49 kW) a 13.250 giri/min ma si sale fino a 70 CV con l’apporto della presa d’aria dinamica Ram Air ad alta velocità. Il dato sulla potenza del 4 cilindri diventa ancora più interessante considerando il peso di 165 kg in ordine di marcia.

KOVE 450RR

Parlando, invece, della ciclistica, la nuova Kove 450RR può contare davanti su di una forcella a steli rovesciati Kayaba (KYB) da 41 mm completamente regolabile, mentre dietro c'è un monoammortizzatore KYB con serbatoio gas separato. Non manca nemmeno un ammortizzatore di sterzo di serie. L'impianto frenante della moto adotta un doppio disco anteriore flottante da 300 mm con pinze radiali Taisko a 4 pistoncini. Ovviamente c'è l'ABS che è disinseribile e programmabile su 3 modalità (Dual ABS, solo anteriore, disattivato).

KOVE 450RR

Non manca anche una buona dotazione di elettronica che comprende 2 Riding Mode (Sport ed Eco), Controllo di Trazione disinseribile, Launch Control e Quickshifter di serie per il cambio marcia in salita. La dotazione della Kove 450RR si completa con fanali Full LED, appendici aerodinamiche integrate nella carena, display TFT a colori da 5 pollici con connettività mirroring via app e doppie prese di ricarica USB del Tipo A e C.

Prezzo

La moto è proposta in due colorazioni: Crimson White (bianco con telaio e accenti rossi) e Storm Black (nero opaco con finiture dorate). Il prezzo? 7.390 euro ma al momento è in offerta al prezzo di 6.990 euro.

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