Moto 2026

Kawasaki Ninja ZX-4R e ZX-4RR 2026: colori e prezzi

Avatar di Michele Perrino, il 11/01/26

1 ora fa - Kawasaki Ninja ZX-4R e ZX-4RR 2026: alla scoperta di colori e prezzi

Kawasaki Ninja ZX-4R e ZX-4RR 2026 si confermano nella tecnica ma sono disponibili con nuovi colori: come cambiano e quanto costano

Anche la famiglia Ninja ZX-4R e ZX-4RR 2026 si aggiorna con nuove colorazioni. Scopriamo allora quali sono le nuove livree e i prezzi delle differenti versioni.

Kawasaki Ninja ZX-4R e ZX-4RR 2026: colori e prezzi

Ninja ZX-4R 2026 si presenta in una sobria colorazione nera, la Metallic Spark Black, mentre la Ninja ZX-4RR – qui la nostra prova – si divide in due, da una parte la sempre nera ma più sofisticata Metallic Matte Graphenesteel Gray/Metallic Spark Black – foto qui sopra – dall'altra l'immancabile Lime Green. I prezzi di Ninja ZX-4R e ZX-4RR 2026 sono rispettivamente di 8.990 euro9.790 euro.

VEDI ANCHE
Kawasaki Ninja 500 2026: colori, versioni e prezzi
Kawasaki Ninja 500 2026: colori, versioni e prezzi della sportiva per patente A2
Kawasaki Ninja 650 2026: colori e prezzi della sportiva
Kawasaki Ninja 650 2026: colori e prezzi della sportiva
Kawasaki Ninja ZX-6R 2026: colori e prezzo della supersport
Kawasaki Ninja ZX-6R 2026: colori e prezzo della Supersport
Pubblicato da Michele Perrino, 11/01/2026
Tags
kawasaki
Gallery
Logo Kawasaki
Kawasaki
Vedi anche