Kawasaki Ninja ZX-4R e ZX-4RR 2026 si confermano nella tecnica ma sono disponibili con nuovi colori: come cambiano e quanto costano

Anche la famiglia Ninja ZX-4R e ZX-4RR 2026 si aggiorna con nuove colorazioni. Scopriamo allora quali sono le nuove livree e i prezzi delle differenti versioni.

Kawasaki Ninja ZX-4R e ZX-4RR 2026: colori e prezzi

Ninja ZX-4R 2026 si presenta in una sobria colorazione nera, la Metallic Spark Black, mentre la Ninja ZX-4RR – qui la nostra prova – si divide in due, da una parte la sempre nera ma più sofisticata Metallic Matte Graphenesteel Gray/Metallic Spark Black – foto qui sopra – dall'altra l'immancabile Lime Green. I prezzi di Ninja ZX-4R e ZX-4RR 2026 sono rispettivamente di 8.990 euro e 9.790 euro.

Pubblicato da Michele Perrino, 11/01/2026