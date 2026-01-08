Kawasaki Ninja 500 2026: colori, versioni e prezzi della sportiva per patente A2

Scopriamo Kawasaki Ninja 500 2026, sportiva per patente A2, tra colori, versioni e prezzi del nuovo model year.

Kawasaki Ninja 500 2026: colori, versioni e prezzi

La Ninja 500 2026 resta invariata nella tecnica – qui tutte le info e il nostro test – ma cambiano le colorazioni. Ninja 500 è disponibile nella sola livrea Metallic Flat Spark Black/Metallic Spark Black ma la sportiva per patente A2 è disponible in un'altra versione, c'è infatti anche Ninja 500 SE: per la più raffinata tre livree, la classica Lime Green, la Metallic Flat Spark Black/Metallic Spark Black e l'innovativa Metallic Matte Twilight Blue/Candy Persimmon Red (immagine di copertina dell'articolo). I prezzi di Ninja 500 2026 e Ninja 500 SE 2026 sono rispettivamente di 6.090 euro – invece di 6.590 euro – e 7.090 euro.

VEDI ANCHE

Pubblicato da Michele Perrino, 08/01/2026