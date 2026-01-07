Kawasaki Ninja 650 2026: colori e prezzi della sportiva

Kawasaki Ninja 650 2026 si aggiorna nelle livree: scopriamo quali sono i colori disponibili e qual è il prezzo della sportiva stradale

Kawasaki Ninja 650 2026 porta, con il nuovo model year, un aggiornamento a livello estetico, con nuove colorazioni. Scopriamo le novità del nuovo modello e qual è il suo prezzo nei concessionari.

Kawasaki Ninja 650 2026: colori e prezzi

Kawasaki Ninja 650 2026 in Matte Graphenesteel Gray/Metallic Flat Spark Black

La Ninja 650 2026 resta tecnicamente invariata – trovate qui il nostro test – ed è disponibile in 3 colorazioni, Metallic Flat Spark Black/Metallic Carbon Gray, Matte Graphenesteel Gray/Metallic Flat Spark Black – nella foto qui sopra – e la più classica Lime Green (foto di copertina dell'articolo). I prezzi partono dai 7.990 euro della prima, mentre per le altre due colorazioni si arriva a 8.140 euro (il model year 2025 è proposto con prezzi di 7.890 euro e 8.040 euro, a seconda delle colorazioni).

Pubblicato da Michele Perrino, 07/01/2026