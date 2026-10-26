Speciale EICMA 2026: tutte le novità, orari, biglietti, prezzi

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Manca poco all'apertura dei cancelli dell'edizione numero ottantatré del Salone Internazionale delle Due Ruote. Se stai organizzando la tua visita a EICMA 2026, qui trovi la guida pratica con tutte le informazioni essenziali per muoverti tra i padiglioni di Fiera Milano Rho senza perdite di tempo.
In cima a questo articolo trovi l'elenco dei link ai pezzi che abbiamo pubblicato sulle novità del salone; di seguito trovi invece le info utili per visitare la kermesse: dai costi dei biglietti agli orari, passando per le indicazioni logistiche più furbe.
EICMA 2026: date e orari di apertura
Prima di tutto, segnati il calendario. Le giornate di martedì 3 e mercoledì 4 novembre sono riservate rigorosamente a stampa e operatori professionali (con accesso vietato ai minori di 18 anni). I cancelli del quartiere fieristico di Rho si aprono al pubblico generale da giovedì 5 a domenica 8 novembre 2026.
Gli orari di apertura per i visitatori restano invariati:
Orario continuato: dalle 9:30 alle 18:30 per tutte le giornate aperte al pubblico.
I biglietti: prezzi, tipologie e dove acquistarli
La regola d'oro per acquistare i biglietti di EICMA 2026 è farlo online attraverso i canali ufficiali, così da evitare le code alle casse. Ecco il quadro tariffario:
Biglietto Intero (dai 14 anni in poi): 20,00 euro, valido per un giorno a scelta tra il 5 e l'8 novembre.
Biglietto Ridotto per bambini dai 4 ai 13 anni: 10,00 euro.
Biglietto Intero Pomeridiano: 14,00 euro, consente l'ingresso dalle 13:30 alle 18:30.
Biglietto Ridotto Pomeridiano: 7,00 euro, dai 4 ai 13 anni, sempre nella fascia pomeridiana.
Bambini sotto i 4 anni: ingresso gratuito.
I minori di 14 anni devono essere accompagnati. Ricorda che i biglietti acquistati in prevendita online prevedono una piccola commissione di gestione, ma ti garantiscono l'accesso rapido ai tornelli.
Come arrivare a Fiera Milano Rho (evitando il traffico)
Arrivare in auto a Fiera Milano Rho durante i giorni caldi del salone significa quasi certamente imbottigliarsi nei parcheggi ufficiali (dove la sosta giornaliera tocca i 20 euro) e rallentare il tuo itinerario. La soluzione più efficiente, testata e consigliata resta il treno.
In metropolitana: la linea rossa M1 ferma direttamente alla stazione capolinea Rho Fiera Milano. Assicurati di avere un titolo di viaggio valido per le zone extraurbane.
In treno regionale/S: molte linee regionali e la linea suburbana S11 collegano direttamente le stazioni di Milano Centrale, Porta Garibaldi e Lambrate con Rho Fiera, azzerando lo stress del traffico autostradale.
Cosa Aspettarsi: le novità tra stand e padiglioni
L'edizione 2026 promette di fare il punto sullo stato dell'arte della mobilità su due ruote, tra il ritorno in grande stile dei grandi marchi globali e l'avanzamento tecnologico dei propulsori termici ed elettrici.
Tra i padiglioni troverai le anteprime mondiali della stagione in arrivo, con un occhio di riguardo per i segmenti crossover e adventure che dominano le preferenze del mercato. Nelle aree esterne si tengono invece i test ride e gli spettacoli di MotoLive. Il consiglio finale? Indossa scarpe comode: i chilometri da percorrere tra uno stand e l'altro saranno parecchi. Scarica la mappa al link qui sotto.
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Giornalista dal ’97, nella sua carriera Emanuele si è occupato di motori a 360 gradi, svolgendo anche il ruolo di tecnico e pilota collaudatore per Maserati e Alfa Romeo. Di MotorBox è l’anziano, il riferimento per tutti e non solo mentre siede alla scrivania: se un collega sta poltrendo, se ne accorge anche mentre è impegnato in una prova in pista a centinaia di chilometri. Ama le auto ma adora le moto, e in fatto di tecnologia è sempre un passo avanti. Proprio come a tavola: quantità e qualità.