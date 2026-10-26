Speciale EICMA 2026: tutte le novità, orari, biglietti, prezzi

Manca poco all'apertura dei cancelli dell'edizione numero ottantatré del Salone Internazionale delle Due Ruote. Se stai organizzando la tua visita a EICMA 2026, qui trovi la guida pratica con tutte le informazioni essenziali per muoverti tra i padiglioni di Fiera Milano Rho senza perdite di tempo.

In cima a questo articolo trovi l'elenco dei link ai pezzi che abbiamo pubblicato sulle novità del salone; di seguito trovi invece le info utili per visitare la kermesse: dai costi dei biglietti agli orari, passando per le indicazioni logistiche più furbe.

EICMA 2026: date e orari di apertura

Prima di tutto, segnati il calendario. Le giornate di martedì 3 e mercoledì 4 novembre sono riservate rigorosamente a stampa e operatori professionali (con accesso vietato ai minori di 18 anni). I cancelli del quartiere fieristico di Rho si aprono al pubblico generale da giovedì 5 a domenica 8 novembre 2026.

Gli orari di apertura per i visitatori restano invariati:

Orario continuato: dalle 9:30 alle 18:30 per tutte le giornate aperte al pubblico.

I biglietti: prezzi, tipologie e dove acquistarli

La regola d'oro per acquistare i biglietti di EICMA 2026 è farlo online attraverso i canali ufficiali, così da evitare le code alle casse. Ecco il quadro tariffario:

Biglietto Intero (dai 14 anni in poi): 20,00 euro, valido per un giorno a scelta tra il 5 e l'8 novembre.

Biglietto Ridotto per bambini dai 4 ai 13 anni: 10,00 euro.

Biglietto Intero Pomeridiano: 14,00 euro, consente l'ingresso dalle 13:30 alle 18:30.

Biglietto Ridotto Pomeridiano: 7,00 euro, dai 4 ai 13 anni, sempre nella fascia pomeridiana.

Bambini sotto i 4 anni: ingresso gratuito.

I minori di 14 anni devono essere accompagnati. Ricorda che i biglietti acquistati in prevendita online prevedono una piccola commissione di gestione, ma ti garantiscono l'accesso rapido ai tornelli.

Come arrivare a Fiera Milano Rho (evitando il traffico)

Arrivare in auto a Fiera Milano Rho durante i giorni caldi del salone significa quasi certamente imbottigliarsi nei parcheggi ufficiali (dove la sosta giornaliera tocca i 20 euro) e rallentare il tuo itinerario. La soluzione più efficiente, testata e consigliata resta il treno.

In metropolitana: la linea rossa M1 ferma direttamente alla stazione capolinea Rho Fiera Milano . Assicurati di avere un titolo di viaggio valido per le zone extraurbane.

In treno regionale/S: molte linee regionali e la linea suburbana S11 collegano direttamente le stazioni di Milano Centrale, Porta Garibaldi e Lambrate con Rho Fiera, azzerando lo stress del traffico autostradale.

Cosa Aspettarsi: le novità tra stand e padiglioni

L'edizione 2026 promette di fare il punto sullo stato dell'arte della mobilità su due ruote, tra il ritorno in grande stile dei grandi marchi globali e l'avanzamento tecnologico dei propulsori termici ed elettrici.

Tra i padiglioni troverai le anteprime mondiali della stagione in arrivo, con un occhio di riguardo per i segmenti crossover e adventure che dominano le preferenze del mercato. Nelle aree esterne si tengono invece i test ride e gli spettacoli di MotoLive. Il consiglio finale? Indossa scarpe comode: i chilometri da percorrere tra uno stand e l'altro saranno parecchi. Scarica la mappa al link qui sotto.

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