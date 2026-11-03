TVS RTR 125 LC si presenta a EICMA 2026: ecco tutte le caratteristiche tecniche

La piccola 125 offre ruote da 17 pollici, monoammortizzatore regolabile e un pacchetto tecnologico moderno

TVS Motor Company ha svelato diverse novità in occasione di EICMA 2026 tra cui la nuova TVS RTR 125 LC pronta per la produzione. Si tratta di una moto compatta pensata per chi cerca un po' di brio negli spostamenti di tutti i giorni.

Design

TVS RTR 125 LC si riconosce per la presenza di una faro a proiettore LED rettangolare con una luce diurna (DRL), mentre dietro troviamo un gruppo ottico a LED a tre sezioni. Telaio a traliccio a vista per una moto che adotta un look da piccola streetfighter.

TVS RTR 125 LC

Motore

Incastonato nel telaio a traliccio c'è un motore monocilindrico da 125 cc raffreddato a liquido in grado di erogare 11 kW (14,9 CV) a 9.000 giri/min e 12 Nm a 7.000 giri/min. Unità che è abbinata a un cambio a 6 rapporti dotato di frizione multidisco con assistenza e antisaltellamento. Le modalità di guida consentono di adattare l’esperienza di guida alle diverse condizioni.

TVS RTR 125 LC

Ciclistica

TVS RTR 125 LC adotta il telaio Synchro Stiff abbinato a un forcellone in fusione, a una forcella upside-down KYB da 41 mm e a un monoammortizzatore posteriore regolabile. Presenti ruote da 17 pollici con pneumatico anteriore 100/80-17 e posteriore 140/70 R17.

TVS RTR 125 LC

L'impianto frenante è composto da un disco anteriore da 300 mm con pinza Bybre ad attacco radiale e da un disco posteriore da 240 mm con pinza Bybre. C'è anche l'ABS a due canali.

Tecnologia

Nuova TVS RTR 125 LC può contare su di una strumentazione digitale composta da un display TFT da 5 pollici con connettività Bluetooth multiway. Il mirroring delle mappe a schermo intero e la navigazione turn-by turn mantengono le indicazioni del percorso sempre in vista.

TVS RTR 125 LC

Prezzi

Il listino non è ancora stato comunicato.

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