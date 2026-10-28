Benda Vinster 700 e X 700, le nuove Roadster V2 debuttano a EICMA 2026

Benda approfitta del palcoscenico di EICMA 2026 per presentre le nuove Vinster 700 e Vinster X 700. Con questo debutto, la casa motociclistica entra ufficialmente nel segmento delle Roadster. Prezzi ancora non comunicati.

Come sono le nuove Vinster 700?

Entrambe le nuove Roadster si caratterizzano per un design che combina estetiche moderne e neo-retrò, moto che possono contare su di una carrozzeria scolpita, forcellone monobraccio in alluminio e sella lunga e piatta, oltre a uno scarico corto ed elementi meccanici a vista.

Benda Vinster 700

Per entrambi i modelli la piattaforma è la medesima. Tuttavia, la Vinster 700 presenta un carattere orientato alla strada, forte di proporzioni classiche da Roadster, altezza della sella di 830 mm e ruote da 17 pollici.

Invece, Vinster X 700 è più orientata al turismo e si caratterizza per una ruota anteriore da 19 pollici, un'altezza della sella di 865 mm e proporzioni differenti. Inoltre, la dotazione prevede pure una borsa laterale, una piastra paramotore, paramani e un parafango anteriore.

Benda Vinster X 700

Per i lunghi viaggi, sono disponibili un parabrezza allungato e un portapacchi sul serbatoio.

Motore V2

Il cuore pulsante di Benda Vinster 700 e Vinster X 700 è un motore V2 da 691,66 cc raffreddato a liquido, in grado di erogare 73,4 CV (54 kW) a 9.000 giri/min e una coppia massima di 68 Nm a 6.500 giri/min. Si tratta della medesima unità presente anche sulle Benda Rock 707 e Capra 700.

Benda Vinster 700

Per quanto riguarda la ciclistica, entrambe le moto adottano una forcella anteriore a steli rovesciati e una sospensione posteriore idraulica. Impianto frenante a disco con ABS a due canali. Davanti c'è un disco singolo con pinza radiale a 4 pistoncini, mentre dietro un disco singolo con pinza a 2 pistoncini. Peso a vuoto di 195 kg per la Vinster 700 e di 200 kg per la Vinster X 700.

Benda Vinster X 700

La dotazione di serie delle due Roadster include pure un display TFT per la strumentazione e prese USB-A e USB-C.

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