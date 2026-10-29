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SYM Jet X 125 si rinnova per EICMA 2026: arrivano dashcam di serie e display da 7 pollici

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1 ora fa - Il nuovo modello cambia il design e rilancia la tecnologia urban

Tappeto rosso per il nuovo scooter asiatico con linee fluide, connettività avanzata, dashcam integrata e massima praticità
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Svelato sul palcoscenico di EICMA 2026, il nuovo SYM Jet X 125 si presenta con una veste completamente rinnovata.

Un commuter urbano che guarda al futuro

Lo scooter 125 del marchio di Taiwan evolve per offrire uno stile ancora più maturo, equilibrato ed elegante, senza mai rinunciare all'anima dinamica che lo ha reso riconoscibile per la mobilità di tutti i giorni. Lato design, spicca la firma luminosa a ''X'' del faro anteriore a LED, replicata dal proiettore posteriore. La linea filante è un altro tratto distintivo dello scooter asiatico.

SYM Jet X 125: debutta a EICMA 2026 lo scooter del costruttore asiatico

Tecnologia e connettività a portata di manubrio

Le novità principali riguardano l'esperienza a bordo e la sicurezza nel traffico. Il modello introduce un grande display a colori da 7 pollici pronto a integrarsi perfettamente con lo smartphone per mostrare la navigazione. Tra le dotazioni spicca la comoda dashcam integrata sul frontale, una chicca di serie pensata per registrare ogni spostamento in città in totale serenità.

SYM Jet X 125: motore monocilindrico 4T, quattro valvole raffreddato a liquido con 13 CV

Praticità pensata per l'uso quotidiano

Studiato per affrontare la routine cittadina, questo scooter urbano garantisce grande comfort d'uso. Il monocilindrico 4T ha una potenza di 13 CV per 12,0 Nm di coppia, che promettono tanta fluidità di marcia. Il generoso vano sottosella da 33 litri permette di stivare comodamente gli oggetti personali, mentre l'avviamento senza chiave e le prese di ricarica rapida rendono ogni viaggio fluido ed efficiente. Un restyling completo che posiziona il modello ai vertici della sua categoria per il commuting cittadino.

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Alessandro Perelli
Auto o moto, per lui non fa alcuna differenza: adora entrambe. Una vita spesa a Motociclismo ed Automobilismo, Alessandro passa dalle due alle quattro ruote con disinvoltura disarmante. La sua esperienza come tester di motociclette ne fa un punto di riferimento tecnico. Ma quando è il momento di scrivere, sa come rivolgersi anche alla casalinga di Voghera. Cresciuto nell’esempio del padre e maturato a suon di ginocchia grattugiate da cadute in moto, trascorre il tempo libero con la moglie Sara e i figli Federico e Niccolò, ai quali non perde occasione di insegnare la sacra filosofia dei motori e dello sport.

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