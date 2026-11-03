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Honda V3R Concept: a EICMA 2026 anche il prototipo racing della VR3 sovralimentata, ma...

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2 ore fa - Versione carenata della nuda col compressore ma senza sovralimentazione

La casa giapponese porta sullo stand questo esercizio di stile con design realizzato dal centro stile europeo in Italia. Il motore ha la stessa architettura tre cilindri a V della naked ma non c'è il compressore elettrico
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Al Salone di Milano EICMA 2026, Honda mostra anche questa concept bike derivata dalla V3R 900 E-Compressor. L'architettura tecnica rimane la stessa, ma il motore perde il sistema di sovralimetazione elettrico, che è una caratteristica peculiare della naked svelata in verisone quasi definitiva. In compenso, il prototipo ancora nascosto dalle pèllicole mimetiche mostra uno stile ancora più affilato grazie alle carene, al cupolino e a fianchi ancora più affilati. Il look è frutto del centro stile di Honda Europa in Italia e strizza l'occhio al mondo della Moto GP.

Honda V3R Concept: la casa giapponese a svelato questo prototipo racing con motore V3

Quindi, impostazione da vera sportiva con appendici aerodinamiche per aumentare il carico aerodinamico e cerchi da 17 pollici, che montano pneumatici slick. Per i freni, troviamo pinze Nissin ad attacco radiale su dischi a margherita e forcella con trattamento DLC. Lato motore, Honda non ha rilasciato nessuna informazione se non che la base di partenza è la stessa della V3R E-Compressor, con una cilindrata di 900 cc, ma senza l'azione ''energizzante'' del compressore elettrico. Quindi, niente dati di potenza o coppia. Per quelli e per tutte le altre informazioni ufficiali dovremo aspettare il 2027, magari proprio in occasione della prossima rassegna sulle due ruote di EICMA. Ma per scoprire di più sul concept di Honda, il cosiglio è di guardare il video.

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Alessandro Perelli
Auto o moto, per lui non fa alcuna differenza: adora entrambe. Una vita spesa a Motociclismo ed Automobilismo, Alessandro passa dalle due alle quattro ruote con disinvoltura disarmante. La sua esperienza come tester di motociclette ne fa un punto di riferimento tecnico. Ma quando è il momento di scrivere, sa come rivolgersi anche alla casalinga di Voghera. Cresciuto nell’esempio del padre e maturato a suon di ginocchia grattugiate da cadute in moto, trascorre il tempo libero con la moglie Sara e i figli Federico e Niccolò, ai quali non perde occasione di insegnare la sacra filosofia dei motori e dello sport.

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