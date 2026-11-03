Airoh porta a EICMA 2026 tre caschi integrali in carbonio per la strada e la pista

Airoh arriva a EICMA 2026 con tre caschi integrali in carbonio per la strada e la pista. Al vertice della gamma c’è il GP 800 FIM Racing, che affianca all’omologazione stradale quella richiesta nelle competizioni internazionali. Sotto ci sono il GP 800 e il Matryx, più orientati all’uso quotidiano. Tutti e tre sono predisposti per gli interfoni Bluetooth AWC4 e AWC2 dell’azienda bergamasca.

GP 800 FIM Racing

Casco Airoh GP 800

È il modello più ambizioso del trio. Airoh lo ha sviluppato in galleria del vento con l’obiettivo dichiarato di portare al motociclista comune un casco pensato sulle esigenze dei piloti. Ha la doppia omologazione ECE 22.06 e FIM Racing e la calotta in carbonio UD 12K. È disponibile in tre calotte, che coprono le taglie dalla XS alla XL, e in due colorazioni. Il peso parte da 1.430 grammi, con una tolleranza di 50 grammi. Il disegno è aggressivo, con un vistoso spoiler posteriore per migliorare l’aerodinamica e una mentoniera smussata nella parte finale. Così il pilota può stare più raccolto dietro il cupolino, come in pista. Le prese d’aria sono sulla mentoniera, sulla fronte e in cima, con estrattori posteriori.

La visiera è ampia e ha il sistema antiappannamento A3S. Un blocco supplementare ne rinforza la chiusura, per evitare che si stacchi in caso di caduta, e si smonta senza attrezzi. In dotazione ci sono la lente Pinlock 200 e il kit di pellicole a strappo (tear-off), tipiche delle gare. All’interno la cuffia si aggancia con magneti grazie al sistema AMLS. I guanciali invece usano un fissaggio tradizionale, per non appesantire il casco. I tessuti sono trattati per favorire la traspirazione e gli interni sono removibili, lavabili e ipoallergenici. Per la sicurezza ci sono la retina ASN, che migliora il ricircolo dell’aria e la protezione negli urti, e il sistema AEFR, che permette ai soccorritori di sfilare rapidamente i guanciali. Completano la dotazione l’Hydra System e la chiusura a doppio anello. Nella scatola si trovano anche due paraventi per il collo, uno estivo e uno invernale, il paranaso removibile, una visiera scura da usare solo in pista e due sacche, una per la visiera e una per il casco. Il prezzo parte da 799,99 euro.

GP 800, la versione stradale

Airoh GP 800

Il GP 800 condivide l’impostazione del fratello da corsa, ma è pensato per la strada e ha l’omologazione ECE 22.06. Anche lui è stato modellato nella galleria del vento interna all’azienda. Si sceglie tra carbonio Full Carbon 6K, da 1.370 grammi, e HPC Carbon, da 1.440 grammi, sempre con tre calotte. La visiera garantisce un campo visivo ampio sia in verticale sia in laterale. Ha il sistema A3S e in dotazione la lente Pinlock 120 XLT Max Vision, più una visiera scura per l’uso in pista che si sostituisce senza attrezzi. Ci sono gli stessi sistemi di sicurezza e comfort del modello FIM, cioè ASN, AMLS, AEFR e Hydra System. Il GP 800 ha ottenuto le cinque stelle nei test SHARP, il programma britannico indipendente di valutazione dei caschi, che è il punteggio massimo. Costa a partire da 579 euro.

Matryx, l’integrale per tutti i giorni

Airoh Matryx

Il Matryx è la proposta più accessibile e si rivolge sia ai motociclisti esperti sia a chi cerca sicurezza e comfort senza esagerare con la spesa. Già premiato con l’iF Design Award 2024, ha l’omologazione ECE 22.06 e la calotta in Full Carbon 6K, da 1.420 grammi, o in HPC Carbon, da 1.500 grammi. Le calotte sono due, dalla XS alla XXL. È l’unico dei tre ad avere il visierino parasole integrato. La visiera è resistente ai raggi UV, si smonta senza attrezzi e ha il sistema antiappannamento A3S con lente Pinlock 120 XLT in dotazione. Le prese d’aria regolabili sulla mentoniera e sulla calotta lavorano con lo spoiler e gli estrattori posteriori. Il paravento removibile lo rende adatto a tutte le stagioni. La chiusura a doppio anello ne consente l’uso anche in pista, secondo Airoh. Ci sono la retina ASN e il sistema AEFR, e nella calotta c’è uno spazio dedicato alla batteria dell’interfono. Il prezzo parte da 369,99 euro.

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